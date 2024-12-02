«Атомстройкомплекс» планирует построить сеть придорожных отелей в регионах УрФО

Уральский девелопер «Атомстройкомплекс» планирует построить восемь отелей для развития автомобильного межрегионального туризма в регионах Уральского федерального округа (УрФО). Возможное строительство обсудили на совещании у заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина.

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На совещании в свердловском правительстве, посвященном развитию межрегионального автомобильного туризма заместитель директора корпорации «Атомстройкомплекс» Александр Копылов заявил о готовности компании запроектировать, построить и взять в техническую эксплуатацию сеть придорожных отелей, расположенных на кольцевом межрегиональном автомобильном маршруте УрФО. В компании отмечают, что сеть отелей может способствовать развитию внутреннего туризма. Предполагается, что к 2030 году объемы автомобильного туризма в РФ могут вырасти вдвое — с 26 млн до 50 млн поездок в год.

«Протяженность кольцевого автомобильного маршрута в УрФО составляет порядка 2,5 тыс. км, он проходит по федеральным трассам М-12, Р-351, Р-404 и региональным автодорогам через ключевые города – Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск, Ивдель, Серов, Нижний Тагил. Исходя из комфортного расстояния для среднедневного переезда в 300-500 км, мы предлагаем построить на маршруте порядка восьми отелей»,– рассказал Александр Копылов.

Одноэтажные и двухэтажные придорожные отели будет рассчитаны на 40 номеров категории «стандарт». В холле каждого отеля планируется размещение туристическо-информационного центра, где можно получить справочную информацию о дальнейшем маршруте, достопримечательностях, приобрести сувениры и местные продукты. Рядом возможно размещение заправок, супермаркетов и кафе.

По данным компании, девелопер готов взять на себя разработку концепции сети отелей, оформление земельных участков, получение технических условий, разработку проектно-сметной документации, привлечь финансирование, построить и в дальнейшем заниматься эксплуатацией объектов.

До конца года девелопер должен доработать концепцию сети отелей в части технико-экономических показателей и уточнить требования к земельным участкам, чтобы начать их подбор. Представители департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области и АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области» во взаимодействии с Тюменской областью и ХМАО-Югра к весне следующего года должны доработать концепцию автомаршрута .

Мария Игнатова