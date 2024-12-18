После непогоды в Сочи местами ввели режим ЧС

Непогода, обрушившаяся на Сочи в ночь на 18 декабря, привела к 13 оползням и повреждению восьми участков дорог. В связи с этим местами на курорте ввели режим ЧС, сообщение с селом Семеновка было прервано, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Служба спасения города Сочи» Фото: пресс-служба «Служба спасения города Сочи»

По информации МВД Краснодарского края, в районе Семеновки произошло обрушение проезжей части на протяжении 12 км. В селе Богушовка движение также остановили из-за схода селевых масс. На дороге к селу Калиновое Озеро зарегистрировали случаи схода селевых потоков. Аварийные службы активно работают над расчисткой дорожных участков.

Мэр Сочи подчеркнул, что в городе зафиксировали значительные нарушения в работе газовой и энергетической инфраструктуры. Власти уже скоординировали действия всех служб для оперативного восстановления энергоснабжения и предоставления жителям тепла и газа. Сейчас специалисты оценивают участки, где произошли оползни, и принимают меры для восстановления транспортного сообщения по временным схемам.

В ночь на 17 декабря спасатели провели мониторинг реки Херота в Адлерском районе, где уровень воды значительно повысился. С помощью мотопомпы специалисты откачали воду из жилых помещений, однако в некоторых случаях спасатели оказывали помощь вручную, когда глубина воды превышала возможности оборудования.

В это же время подтопило участок федеральной трассы А-147 в районе Адлер — Веселое, что привело к временному закрытию движения. Работы по устранению последствий сильного дождя продолжаются: за ночь в Сочи выпало 42 мм осадков — это более четверти месячной нормы. Красная Поляна столкнулась с сильным снегопадом, который также парализовал движение транспорта. Однако к утру интенсивность осадков начала снижаться, и синоптики уверяют, что пик непогоды уже пройден.

Мария Удовик