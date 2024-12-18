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Больше 25% месячной нормы осадков выпало в Сочи

Циклон, принесший штормовую погоду на юг России, начинает ослабевать. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Синоптики рассказали, что в Сочи по состоянию на конец 17 декабря выпало больше 25% месячной нормы осадков.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В центре напомнили, что на Кубани спасатели и волонтеры продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, загрязнивших более 30 км береговой линии. Сильный ветер, достигавший 27 м/с в районе Таманского полуострова, препятствовал работам по устранению разлива мазута.

Синоптики прогнозируют снижение скорости ветра до 10–15 м/с в большинстве южных регионов. Штормовые порывы 15–20 м/с сохранятся только в Ставропольском крае и Калмыкии. В районе Анапы, как считают синоптики, атмосфера успокоится к четвергу, 19 декабря.

В Сочи выпало 42 мм дождя — более четверти месячной нормы. Красную Поляну накрыл сильный снегопад, парализовавший движение транспорта. К утру интенсивность осадков начала снижаться. Пик непогоды в Красной Поляне пройден, считают синоптики.

«Днем из-за облаков даже выглянет солнце, а вечером вновь не исключены снежные заряды. Но их интенсивность уже не превысит 4 мм за три часа»,— прогнозируют в «Фобосе».

В Москве температура понизится до -14...-16 градусов в ночь на четверг. К концу рабочей недели ожидается потепление до +3 градусов с переходом снега в дождь под влиянием нового циклона, несущего теплые воздушные массы из района Гольфстрима.

Вячеслав Рыжков

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