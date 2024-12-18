Дума Тюмени лишила полномочий депутата от «Единой России» Дмитрия Бородина

Депутаты Тюменской городской думы одобрили досрочное прекращение полномочий депутата от «Единой России» (ЕР) Дмитрия Бородина. По словам заместителя председателя думы Дмитрия Осипова, господин Бородин направил соответствующее заявление по собственному желанию 9 декабря. За прекращение полномочий депутата проголосовали все 29 депутатов, присутствующие на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Тюменской городской думы от "Единой России" Дмитрий Бородин (посередине)

Фото: Пресс-служба тюменской городской думы Депутат Тюменской городской думы от "Единой России" Дмитрий Бородин (посередине)

Фото: Пресс-служба тюменской городской думы

«Многие вопросы за этот промежуток времени удалось решить, часть вопросов есть и сейчас в работе, я хочу сказать, что их я тоже не оставляю, не бросаю, также буду во взаимодействии с депутатами и администрации Тюмени доводить до логического завершения»,— сказал Дмитрий Бородин.

Депутат от ЕР Степан Киричук подчеркнул, что гордума Тюмени «вырастила очередного замечательного руководителя, который заслуженно идет на повышение». «Попрошу обращаться, чтобы мы могли порадоваться за ваши успехи там и сравнить свои, может что-то не доделываем, будете подсказывать, что надо делать»,— сказал он. Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Морев пожелал господину Бородину «успехов на новом месте работы, на благо народного образования». Новую должность Дмитрия Бородина депутаты называть не стали.

Дмитрий Бородин с 2019 года работает директором школы №43 в Тюмени. Ранее, в 2011-2012 годах, преподавал историю и обществознание в Казанской средней общеобразовательной школе, с 2012 года проходил военную службу по контракту во внутренних войсках МВД РФ. В 2015 году трудился учителем истории в школе № 46 Тюмени, в 2017 году — назначен заместителем директора учреждения.

Господин Бородин был избран депутатом гордумы Тюмени по одномандатному избирательному округу №10 в 2023 году. По данным избиркома, Дмитрий Бородин получил 5,1 тыс. голосов избирателей, опередив кандидатов от ЛДПР Сергея Степанова (1,7 тыс.) и от КПРФ Павла Семенова.

Ранее, в сентябре, дума Тюмени одобрила досрочное прекращение полномочий депутата от ЕР Антона Терехина. В октябре он получил должность директора департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Василий Алексеев