Руслан Кухарук утвердил новый состав правительства ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук представил новых членов правительства региона, сообщили в окружном департаменте внутренней политики. Согласно документу, Алексей Забозлаев сохранил пост первого заместителя губернатора ХМАО. Он будет координировать работу департаментов недропользования и природных ресурсов; труда и занятости населения; службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.

Посты в новом составе правительства также сохранили шесть заместителей губернатора:

Азат Ислаев будет курировать работу департаментов дорожного хозяйства и транспорта; строительства и архитектуры; службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;

будет курировать работу департаментов дорожного хозяйства и транспорта; строительства и архитектуры; службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники; Всеволод Кольцов будет координировать работу департаментов здравоохранения; социального развития; службы по делам архивов; осуществлять взаимодействие с территориальным фондом обязательного медицинского страхования;

будет координировать работу департаментов здравоохранения; социального развития; службы по делам архивов; осуществлять взаимодействие с территориальным фондом обязательного медицинского страхования; Анатолий Уткин будет курировать работу департаментов административного обеспечения и управления государственным имуществом;

будет курировать работу департаментов административного обеспечения и управления государственным имуществом; Сергей Афанасьев будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента экономического развития;

будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента экономического развития; Вера Дюдина будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента финансов;

будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента финансов; Павел Ципорин будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента информационных технологий и цифрового развития.

Новыми заместителями губернатора в обновленном составе правительства стали:

Экс-вице мэр Тюмени Ирина Чудова . Она будет курировать аппарат губернатора, правительства ХМАО, координировать работу представительства ХМАО, департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; обеспечивать взаимодействие правительства Югры с окружной думо;

. Она будет курировать аппарат губернатора, правительства ХМАО, координировать работу представительства ХМАО, департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; обеспечивать взаимодействие правительства Югры с окружной думо; Бывший член Совета федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков . Он будет обеспечивать координацию действий исполнительных органов Югры, федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов МСУ муниципальных образований региона по вопросам специальной военной операции (СВО); осуществлять взаимодействие с органами власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей;

. Он будет обеспечивать координацию действий исполнительных органов Югры, федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов МСУ муниципальных образований региона по вопросам специальной военной операции (СВО); осуществлять взаимодействие с органами власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей; Экс-вице мэр Тюмени Владимир Кильтау . Он будет координировать работу департамента ЖКХ и энергетики, службы жилищного и строительного надзора;

. Он будет координировать работу департамента ЖКХ и энергетики, службы жилищного и строительного надзора; Бывшая директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер . Она будет координировать работу департаментов культуры; образования и науки; физической культуры и спорта;

. Она будет координировать работу департаментов культуры; образования и науки; физической культуры и спорта; Экс-заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова . Она будет координировать работу департамента промышленности; ветеринарной службы; службы государственной охраны объектов культурного наследия;

. Она будет координировать работу департамента промышленности; ветеринарной службы; службы государственной охраны объектов культурного наследия; Бывший вице-мэр Тюмени Андрей Пилипчук. Он будет координировать работу департамента государственного заказа; региональной службы по тарифам, службы контроля; обеспечивать координацию действий исполнительных органов ХМАО, органов МСУ муниципальных образований Югры по вопросам расходования межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета региона.

Директорами департаментов назначены:

Роман Белкин возглавил департамент труда и занятости населения;

Александр Деменко будет руководить департаментом государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции;

Алексей Дренин возглавил департамент образования и науки;

Матвей Каров будет руководить департаментом ЖКХ и энергетики;

Маргарита Козлова возглавила департамент культуры;

Софья Конух будет руководитель департаментом физической культуры и спорта;

Юлия Коняева возглавила департамент административного обеспечения;

Артем Литвинов будет руководить департаментом дорожного хозяйства и транспорта;

Светлана Петрик возглавила департамент по управлению государственным имуществом;

Яков Самохвалов будет руководить департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей;

Сергей Славянский возглавил департамент государственного заказа;

Антон Терехин будет руководить департаментом социального развития;

Сергей Филатов возглавил департамент недропользования и природных ресурсов;

Александр Фролов назначен директором департамента строительства и архитектуры — главным архитектором;

Кирилл Харитонов возглавил департамент внутренней политики.

Членами правительства Югры с правом совещательного голоса стали:

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин;

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Напомним, 8 сентября депутаты думы ХМАО избрали Руслана Кухарука губернатором Югры. На посту он сменил Наталю Комарову, которая в мае ушла в отставку по собственному желанию. На формирование нового состава правительства у господина Кухарука было три месяца с момента избрания. Эксперты отмечали, что состав правительства может обновиться на 30-40%.

Подробнее о формировании нового состава правительства ХМАО — в материале «Ъ-Урал» «Югре показывают тюменские кадры».

Василий Алексеев