Руслан Кухарук утвердил новый состав правительства ХМАО
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук представил новых членов правительства региона, сообщили в окружном департаменте внутренней политики. Согласно документу, Алексей Забозлаев сохранил пост первого заместителя губернатора ХМАО. Он будет координировать работу департаментов недропользования и природных ресурсов; труда и занятости населения; службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.
Посты в новом составе правительства также сохранили шесть заместителей губернатора:
- Азат Ислаев будет курировать работу департаментов дорожного хозяйства и транспорта; строительства и архитектуры; службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;
- Всеволод Кольцов будет координировать работу департаментов здравоохранения; социального развития; службы по делам архивов; осуществлять взаимодействие с территориальным фондом обязательного медицинского страхования;
- Анатолий Уткин будет курировать работу департаментов административного обеспечения и управления государственным имуществом;
- Сергей Афанасьев будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента экономического развития;
- Вера Дюдина будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента финансов;
- Павел Ципорин будет совмещать должности заместителя губернатора и директора департамента информационных технологий и цифрового развития.
Новыми заместителями губернатора в обновленном составе правительства стали:
- Экс-вице мэр Тюмени Ирина Чудова. Она будет курировать аппарат губернатора, правительства ХМАО, координировать работу представительства ХМАО, департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции; обеспечивать взаимодействие правительства Югры с окружной думо;
- Бывший член Совета федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков. Он будет обеспечивать координацию действий исполнительных органов Югры, федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов МСУ муниципальных образований региона по вопросам специальной военной операции (СВО); осуществлять взаимодействие с органами власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей;
- Экс-вице мэр Тюмени Владимир Кильтау. Он будет координировать работу департамента ЖКХ и энергетики, службы жилищного и строительного надзора;
- Бывшая директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она будет координировать работу департаментов культуры; образования и науки; физической культуры и спорта;
- Экс-заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Наталья Огородникова. Она будет координировать работу департамента промышленности; ветеринарной службы; службы государственной охраны объектов культурного наследия;
- Бывший вице-мэр Тюмени Андрей Пилипчук. Он будет координировать работу департамента государственного заказа; региональной службы по тарифам, службы контроля; обеспечивать координацию действий исполнительных органов ХМАО, органов МСУ муниципальных образований Югры по вопросам расходования межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета региона.
Директорами департаментов назначены:
- Роман Белкин возглавил департамент труда и занятости населения;
- Александр Деменко будет руководить департаментом государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции;
- Алексей Дренин возглавил департамент образования и науки;
- Матвей Каров будет руководить департаментом ЖКХ и энергетики;
- Маргарита Козлова возглавила департамент культуры;
- Софья Конух будет руководитель департаментом физической культуры и спорта;
- Юлия Коняева возглавила департамент административного обеспечения;
- Артем Литвинов будет руководить департаментом дорожного хозяйства и транспорта;
- Светлана Петрик возглавила департамент по управлению государственным имуществом;
- Яков Самохвалов будет руководить департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей;
- Сергей Славянский возглавил департамент государственного заказа;
- Антон Терехин будет руководить департаментом социального развития;
- Сергей Филатов возглавил департамент недропользования и природных ресурсов;
- Александр Фролов назначен директором департамента строительства и архитектуры — главным архитектором;
- Кирилл Харитонов возглавил департамент внутренней политики.
Членами правительства Югры с правом совещательного голоса стали:
- Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин;
- Глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Напомним, 8 сентября депутаты думы ХМАО избрали Руслана Кухарука губернатором Югры. На посту он сменил Наталю Комарову, которая в мае ушла в отставку по собственному желанию. На формирование нового состава правительства у господина Кухарука было три месяца с момента избрания. Эксперты отмечали, что состав правительства может обновиться на 30-40%.
Подробнее о формировании нового состава правительства ХМАО — в материале «Ъ-Урал» «Югре показывают тюменские кадры».