Депутат гордумы Тюмени от «Единой России» Антон Терехин сложил полномочия

Депутаты городской думы Тюмени одобрили досрочное прекращение полномочий депутата от партии «Единая Россия» Антона Терехина. Он самостоятельно подал заявление с просьбой об этом, «за» проголосовали все 30 присутствующих депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Терехин

Фото: сайт городской думы Тюмени Антон Терехин

Фото: сайт городской думы Тюмени

«От лица всех наших депутатов желаем вам на новом поприще успехов, новое — всегда непростое, но в силу вашей энергии и ума у вас все получится»,— сказала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. Депутаты высказали благодарности и пожелания коллеге.

Антон Терехин окончил Тюменскую государственную медицинскую академию в 2010 году, в 2016 — Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал санитаром, врачом-хирургом, с 2018 по 2023 год возглавлял лечебно-диагностическое отделение Областной клинической больницы №2, в настоящее время работает заместителем главного врача медучреждения. Господин Терехин был депутатом городской думы в Тюмени VII и VIII созывов, избирался по 12 одномандатному округу, второй раз был избран в 2023 году.

Ранее Ura.ru со ссылкой на собственные источники сообщали, что Антон Терехин может занять позицию главы департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сменив на этом посту Алексея Добровольского. В правительстве региона эту информацию «Ъ-Урал» пока не подтвердили.

Напомним, 16 сентября свои полномочия сложил директор департамента промышленности ХМАО Кирилл Зайцев. Исполняющим обязанности главы деппрома стал его заместитель Виктор Гамузов.

Анна Капустина