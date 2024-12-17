Права пассажиров опаздывающих из-за селя поездов в Сочи на контроле прокуратуры

После схода сели на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи Южная транспортная прокуратура инициировала контроль за соблюдением прав пассажиров, столкнувшихся с задержками движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось на перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже после сильных ливней, которые привели к переувлажнению грунта. Селевая масса сошла со склона и оказалась на одном из двух путей.

Специалисты РЖД работали над устранением последствий схода сели. Движение поездов продолжалось по оставшемуся пути. Как уточнили ранее, задержки составляли не более 10 минут. Для восстановления нормального движения на место происшествия направили восстановительный поезд, а также задействовали более 40 работников железнодорожной службы и специализированную технику.

Синоптики продолжают предупреждать о неблагоприятных погодных условиях в регионе. В ближайшие дни ожидаются обильные осадки, усиление ветра до 23 м/с и подъемы уровня воды в реках.

В горах прогнозируют снегопады, а на высоте свыше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется риск лавиноопасности. На Черном море ожидают штормовую погоду с высотой волн до 4,5 м. Зимние пляжи закрыты.

Мария Удовик