Торговый профицит ЕС сократили химия и энергоресурсы

Профицит сальдо торгового баланса Евросоюза в октябре составил €3,9 млрд, следует из данных Евростата. За год до этого он оценивался в €8,4 млрд, а в сентябре 2024-го — в €8,2 млрд. Сокращение показателя в октябре (см. график) во многом объясняется снижением профицита в торговле химической продукцией (до €17,8 млрд с €19,3 млрд в сентябре) и ростом дефицита в торговле энергией (до €29,1 млрд с €26 млрд). В целом за январь—октябрь Евросоюз экспортировал товаров на €2,149 трлн (рост на 0,9% год к году), импортировал — на €2,029 трлн (снижение на 4,6%), в результате профицит внешней торговли ЕС составил €119,7 млрд.

В октябре же экспорт товаров из стран ЕС год к году вырос на 0,9%, до €227 млрд, импорт — на 3%, до €223,1 млрд. В том числе Евросоюз наращивал экспорт в США: год к году он вырос на 4,7%, до €47,9 млрд (напомним, в октябре в условиях неопределенности исхода американских выборов расширение поставок в США фиксировалось со стороны большинства его ключевых торговых партнеров). Поставки в КНР, напротив, сжимались в связи со слабостью спроса в этой стране: экспорт стран ЕС снизился на 7,4% в годовом выражении, до €17,2 млрд. Встречные же поставки росли: импорт из КНР увеличился на 7,2% и составил €50,3 млрд. Рост фиксировался несмотря на повышение пошлин на китайские электромобили до 35,3%, что свидетельствует о расширении поставок в других категориях.

В разбивке по странам заметно снижение поставок из Германии. Ее экспорт в октябре сократился на 2,8% как в месячном, так и в годовом выражении, до минимальных за почти три года €124,6 млрд. По данным немецкого статбюро Destatis, поставки снижались в том числе в США (на 14,2% месяц к месяцу) и Китай (на 3,8%). Динамика объясняется в том числе продолжением сжатия деловой активности: данные о ней за третий квартал (см. “Ъ” от 8 октября) свидетельствуют о том, что оживления торговли до конца года, по всей видимости, не случится. Вероятно, дальнейшее усиление торговых противоречий ЕС с Китаем и США для немецкой экономики окажется особенно чувствительным — при введении ограничений на немецкие поставки еще более заметный спад на горизонте года ожидается, например, в автопроме.

Кристина Боровикова