Премьеры вгляделись в результат

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании межправительственного совета в Москве подвели предварительные итоги работы объединения в 2024 году. Кроме позитивной динамики экономических показателей — в частности, ВВП стран «пятерки» по итогам трех кварталов вырос на 4,5% — отмечено наличие целого ряда поставленных, но так и не решенных задач. Среди них — гармонизация законодательства о финансовых рынках, возможность применения в союзе электронных цифровых подписей, создание общего рынка энергоресурсов. Обсуждены также первые итоги работы механизма поддержки совместных промышленных проектов. Выяснилось, впрочем, что пока на рассмотрении находятся всего три такие инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заседании межправсовета ЕАЭС в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее привлекать внимание бизнеса к имеющимся возможностям союзной кооперации

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На заседании межправсовета ЕАЭС в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости активнее привлекать внимание бизнеса к имеющимся возможностям союзной кооперации

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пятницу в Москве прошло заседание межправсовета ЕАЭС, на котором премьер-министры стран союза подводили предварительные итоги работы в 2024 году. В целом динамикой экономических показателей в «пятерке» они остались довольны. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за январь—сентябрь совокупный рост ВВП ЕАЭС составил 4,5%, примерно так же выросло промпроизводство, оборот розничной торговли увеличился на 8%, перевозки пассажиров — на 7,5%.

Отметим, что в 2025 году завершается реализация действующей стратегии экономической интеграции ЕАЭС. И, как отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, часть поставленных в этом документе задач «пока до конца не выполнена».

«При всех достижениях следует признать, что прорыва, который подразумевался при подписании договора в 2014 году, пока не произошло»,— заявил белорусский премьер.

В частности, по его словам, страны пока «не преодолели полярность взглядов» на гармонизацию законодательства в сфере финансовых рынков, притом что в соответствии с договором уже в следующем году в Алматы должен был начать действовать наднациональный регулирующий орган в этой сфере.

Также, по словам белорусского премьера, «сложно идет цифровизация» — например, до сих пор до конца не решен вопрос о применении электронных цифровых подписей в союзе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, напомнил о сложностях с реализацией планов по созданию общего рынка энергоресурсов. По его словам, эффективность и своевременность его формирования зависят «от готовности сторон находить компромиссные решения».

Основные направления координации усилий стран ЕАЭС остаются прежними — это развитие транспорта, снятие барьеров во взаимной торговле, обеспечение продовольственной безопасности.

Последнее, как отметил Роман Головченко, стало еще актуальнее с учетом того, что в некоторых странах ЕАЭС наблюдаются сильные колебания цен на ряд продовольственных товаров (сливочное масло, картофель, яблоки), а также «признаки небольшого дефицита». По отдельности, по его словам, обеспечить население продукцией в необходимом количестве и по приемлемым ценам странам сложнее, чем сообща.

Еще один приоритет — промышленная кооперация, которую, по словам премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова, следует подкрепить инструментами научно-технического сотрудничества. Премьеры подвели первые итоги работы запущенного в июне этого года механизма финансирования кооперационных проектов, в которых участвует бизнес минимум из трех стран. Речь идет о субсидировании предоставляемых таким компаниям кредитов — на эти цели направляется 10% от сумм антидемпинговых пошлин ЕАЭС. Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, сейчас на рассмотрении находятся три проекта в сфере химической промышленности, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения. Их участники — предприятия из Белоруссии, Казахстана и России.

Такие темпы промышленной кооперации, судя по выступлениям премьеров, они считают недостаточными. Михаил Мишустин отметил, что необходимо наладить информирование бизнеса об имеющихся возможностях, «чтобы компании четко понимали, что могут рассчитывать на реальную помощь, и активнее включались в создание передовых производств». Пока же принято решение о расширении списка финансовых организаций, которые могут принимать участие в таких проектах (сейчас это уполномоченные национальные банки, а также Евразийский банк развития). Премьеры добавили к ним еще и Российско-Киргизский фонд развития.

Евгения Крючкова