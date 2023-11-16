Арыки сохнут по деньгам

Опубликованный сегодня масштабный обзор Евразийского банка развития (ЕАБР) «Эффективная ирригация и водоснабжение в Центральной Азии» формально посвящен узлу регуляторных, политических и инвестиционных проблем Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Де-факто интерес ЕАБР к теме, вероятно, объясняется в том числе взаимосвязями продуктивности АПК региона с насыщением рынков стран ЕАЭС плодоовощной продукцией. После начала военной операции на Украине и последовавших за ней санкций развитых стран самый крупный в союзе рынок РФ потерял часть поставок и периодически оказывается дефицитным, что становится заметным в динамике плодоовощной инфляции (см. “Ъ” от 13 ноября). Страны Центральной Азии могли бы в значительной степени покрыть этот дефицит, однако испытывают системную нехватку воды для орошаемого земледелия. По оценке ЕАБР, со времен СССР ее количество в пересчете на душу населения сократилось вдвое, и в инерционном сценарии с учетом гидротехнической активности в Афганистане, где строится канал Кош-Тепа, который может лишить одну из главных рек региона, Амударью, половины ее стока, дефицит воды в регионе будет только усиливаться.

Проблема — общая для всех центральноазиатских стран и, по мнению аналитиков ЕАБР, требует такого же комплексного решения. Так, потери до 40% всей воды на подводящих ее каналах являются следствием деградации ирригационных систем, а их реновация требует регуляторной и тарифной реформ — СРО водопользователей не обладают достаточным весом для консолидации проектов водоснабжения, тарифы не несут в себе необходимой инвестсоставляющей и в 4–15 раз ниже обоснованных, а за воду конкурируют АПК и гидроэнергетика.

Соответственно, для решения проблемы ЕАБР видится необходимым реализовать комплекс мер — от консолидации водопотребителей, разработки реновационных проектов и организации их финансирования через механизмы ГЧП до построения межгосударственных структур, способных координировать водосбережение на региональном уровне, включая создание кластеров, позволяющих де-факто перекрестное субсидирование ирригации за счет прибылей АПК, промышленности и энергетики. В противном случае дефицит воды будет нарастать, угрожая экономикам центральноазиатских стран — так, доля АПК в их ВВП уже устойчиво снижается (см. график).

Олег Сапожков