Медицинские технологии подкрутили цифру

Основной рост рынка медицинских технологий в третьем квартале пришелся на разработку медицинского программного обеспечения (ПО), а также высокотехнологические протезы. В целом сегмент медтех показал рост на 40% год к году во многом благодаря государственным контрактам. Сдерживающими же факторами в 2025 году могут стать дефицит кадров в отрасли, высокая ключевая ставка, а также новые требования по участию в госконтрактах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Объем российского медтех-рынка в третьем квартале 2024 года вырос на 40% год к году, до 14,6 млрд руб., следует из отчета аналитического агентства Smart Ranking, с которым ознакомился “Ъ”. Основной годовой рост пришелся на сегмент устройств (включает в себя высокотехнологичные и бионические протезы), который вырос на 50,45%, до 2,6 млрд руб., и сегмент разработки специализированного медицинского ПО (рост на 43,02%, до 5,6 млрд руб.), пишет Smart Ranking. При этом рост сегмента телемедицины замедлился, составив 33,3% (4,3 млрд руб.) против 50% в 2023 году, и «перестал быть основным на рынке».

Крупнейшими компаниями стали «СберЗдоровье» с выручкой за третий квартал в 2,7 млрд руб. (+35,6%), «Цифромед» — 2,1 млрд руб. (+34,91%) и «Моторика» (+190,95%), которая увеличила выручку до 1 млрд руб. Самой быстрорастущей компанией стал производитель высокотехнологичных протезов ног Steplife, выручка которого увеличилась на 258,5%, до 73,5 млн руб.

«В сегменте разработки ПО драйвером роста стал спрос со стороны государства, который мотивируется выполнением целей по цифровизации здравоохранения»,— объясняет представитель Smart Ranking Дмитрий Морисон. Тренд на импортозамещение также мотивирует многих игроков работать с госконтрактами. Дмитрий Морисон говорит, что в сегменте устройств рост связан с обновлением и представлением новых линеек протезов рук и ног.

Среди основных факторов роста гендиректор «СберЗдоровья» Денис Швецов называет «рост финансовых результатов в направлении медицинского обслуживания корпоративных пользователей». В сегменте высокотехнологических протезов конечностей рост обеспечивают раненные в зоне СВО, объясняет гендиректор компании Steplife Иван Худяков. Гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк связывает рост сегмента протезов с уходом части зарубежных производителей и увеличением объема государственных средств, выделяемых на реабилитацию. Так, говорит он, в 2024 году выделено 55,8 млрд руб., в 2025-м — 75,4 млрд руб., в 2026-м — 78,7 млрд руб., а в 2027-м — 81,8 млрд руб. Гендиректор «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова добавляет, что другим драйвером развития медтех-рынка становится развитие технологий ИИ. В «Цифромеде» не ответили “Ъ”.

Ранее собеседники “Ъ” оценивали рост рынка бионических протезов от 15% до 25% в год, в том числе на фоне боевых действий, госзаказа и мирового тренда на высокотехнологичные средства реабилитации (см. “Ъ” от 7 ноября). Производители высокотехнологичных протезов планируют расширять производство на фоне роста спроса на рынке в 1,5–2 раза за последние два года (см. “Ъ” от 13 ноября).

Тем не менее в будущем году по всем сегментам медтеха сдерживающим фактором роста рынка станет дефицит кадров, в частности, среди квалифицированных инженеров, говорит Дмитрий Морисон. «Увеличение срока закрытия вакансий влечет за собой пересмотр графиков вывода новых продуктов, технологической цепочки и других процессов. В сфере устройств сохранятся проблемы с поставками оборудования. На этом фоне потребуется активнее развивать отечественную производственную базу»,— добавляет он.

Сдерживающим фактором для роста рынка высокотехнологичных протезов могут также стать растущие регуляторные требования государства, а также дорогое привлечение кредитных средств на масштабирование производства, говорит Иван Худяков. «В этом году к поставщикам протезов новые требования ввело Минобороны: для соответствия им нужно шесть-девять месяцев на получение медицинской лицензии по четырем направлениям и закупка специализированного оборудования для производства на 100 млн руб. Если компания не соответствует требованиям, то не получает доступ к госконтрактам»,— добавляет Иван Худяков.

Алексей Жабин