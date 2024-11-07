«Моторика» меняет акционеров

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) продал долю в 17,5% в крупнейшем российском производителе бионических протезов рук «Моторика». Еще 10% головной компании «Моторики» приобрела структура, ранее связанная со «Сбером». Участники рынка говорят, что «Роснано» избавляется от наиболее ликвидных активов: рынок протезов растет до 25% в год, в том числе на фоне боевых действий и мирового тренда на высокотехнологичные средства реабилитации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ДФВТ (67% — у «Роснано», 33% — у ВЭБа) 23 октября продал 17,5% в «Моторике» —отечественном производителе бионических протезов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Теперь 100% компании принадлежит головной структуре «Моторики», международной компании ООО «Хомо Ауктус». Ранее, 4 октября, комбинированный ЗПИФ «Первая — прямые инвестиции» купил 10,16% в «Хомо Ауктус».

В УК «Первая» (управляет ЗПИФом «Первая — прямые инвестиции») “Ъ” заявили, что активно развивают направление альтернативных инвестиций и видят спрос со стороны клиентов на вложения в компании на стадии pre-IPO. «"Моторика" — один из мировых лидеров в своей отрасли, который обладает перспективами роста»,— добавили в компании, отказавшись раскрывать сумму сделки. В «Роснано» не ответили “Ъ”. О планах провести IPO в 2026 году гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк рассказывал в интервью “Ъ”.

В «Моторике» “Ъ” сказали, что отсутствие ДФВТ в составе участников ООО — «технический момент, вызванный запланированной реструктуризацией, и поднятие участника на уровень холдинговой компании».

Старший инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин оценивает активы «Моторики» «в эквиваленте балансовой стоимости в 1,3 млрд руб., по динамике прибылей верхняя граница — 3,5 млрд руб.». Основатель Dsight Арсений Даббах оценивает стоимость продажи 17,5% компании в около 850 млн руб., а покупку 10% — в 500 млн руб.

Компания—производитель механических и бионических протезов «ООО "Моторика"» зарегистрирована в 2015 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО за 2023 год составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 635 млн руб. 100% ООО «Моторика» принадлежит МК «ООО "Хомо Ауктус"», которая, в свою очередь, принадлежит на 25,15% ООО ППИТ-15, на 10,90% — АО РВК, на 10,16% — ЗПИФ «Первая — прямые инвестиции» и пятерым физлицам. ЗПИФ управляется АО УК «Первая». Оно зарегистрировано в 1996 году, данные об учредителях АО отсутствуют в ЕГРЮЛ, его предыдущее название до 2022 года, по данным «СПАРК-Интерфакс»,— АО «Сбер управление активами».

«ДФВТ — проблемный фонд с проблемным портфелем. В связи с этим его вопросами занимается блок по работе с проблемными активами ВЭБ.РФ»,— объясняет партнер инвесткомпании KAMA FLOW Евгений Борисов. Главная задача управляющих — максимально вернуть инвестиции акционерам, отмечает он. Для этого они продают наиболее ликвидные активы, и «Моторика» является отличным примером, говорит господин Борисов. ДФВТ часто оказывает поддержку высокотехнологичным проектам на начальной стадии развития, «для него сделка может быть выгодным выходом из актива», добавляет M&A юрист ASB Consulting Group Данил Гоголев.

«Рынок бионических протезов ожидает рост на 15–20% в год. Инвестор, приобретая долю в "Моторике", может стремиться к диверсификации своих инвестиций и вложению в инновационные технологии здоровья»,— говорит директор филиала АО НПК СПП в Великом Новгороде Антон Бабаев.

«Рынок последние два года растет не менее чем на 25% в год. Основная доля прироста сейчас — раненые бойцы с СВО, которые хотят себе технологичные изделия. Другим драйвером является все большее желание людей заменить старые протезы высокофункциональными. Рынок без военных — 100 тыс. человек в год»,— говорит гендиректор Steplife (производитель высокотехнологичных протезов) Иван Худяков.

74 миллиарда рублей составили поступления «Роснано» от продажи портфельных компаний в 2021–2023 годах.

«Сейчас у государства есть стратегическая задача — обеспечение людей средствами реабилитации, и спрос увеличивается за счет госзаказа. Но без спроса государства индустрия не будет развиваться из-за высоких цен на них»,— объясняет основатель MaxBionic Тимур Сайфутдинов. Он предполагает, что сделка носит «исключительно венчурный характер, так как не вписывается в экосистему компании».

«После сдачи номера в печать компания «Роснано» предоставила официальный комментарий:

«„Роснано“ через Дальневосточный Фонд Высоких Технологий по-прежнему остается акционером „Моторики“. Были осуществлены технические действия по переходу фонда с уровня компании на уровень МК ООО „Хомо Ауктус“. За счет вхождения нового инвестора УК «Первая» доля скорректировалась с 17,54% до 16%.

ДФВТ вложил свою долю в ООО „Моторика“ в уставной капитал материнской компании МК ООО „Хомо Ауктус“. Тем самым „Хомо Ауктус“ сконцентрировала всех инвесторов и основателей ООО „Моторика“.

Документы, связанные с передачей доли ДФВТ в головную компанию, должна подать сама головная компания (МК ООО Хомо Ауктус) в налоговую — ожидается, что она сделает это в ближайшее время, после чего в реестре участников появится доля ДФВТ.

„Моторика“ является перспективным активом для „Роснано“. На его базе сформирован центр компетенций. Это позволит предприятию не только производить продукцию, но и на постоянной основе вести научные исследования. Совместно с „Моторикой“ Группа „Роснано“ планирует увеличивать количество доступных продуктов ассистивной медицины и способствовать выходу компании на рынки дружественных стран».

Алексей Жабин, Юрий Литвиненко