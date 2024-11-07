Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 18:27

«Моторика» меняет акционеров

Производитель бионических протезов заинтересовал инвесторов

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) продал долю в 17,5% в крупнейшем российском производителе бионических протезов рук «Моторика». Еще 10% головной компании «Моторики» приобрела структура, ранее связанная со «Сбером». Участники рынка говорят, что «Роснано» избавляется от наиболее ликвидных активов: рынок протезов растет до 25% в год, в том числе на фоне боевых действий и мирового тренда на высокотехнологичные средства реабилитации.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ДФВТ (67% — у «Роснано», 33% — у ВЭБа) 23 октября продал 17,5% в «Моторике» —отечественном производителе бионических протезов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Теперь 100% компании принадлежит головной структуре «Моторики», международной компании ООО «Хомо Ауктус». Ранее, 4 октября, комбинированный ЗПИФ «Первая — прямые инвестиции» купил 10,16% в «Хомо Ауктус».

В УК «Первая» (управляет ЗПИФом «Первая — прямые инвестиции») “Ъ” заявили, что активно развивают направление альтернативных инвестиций и видят спрос со стороны клиентов на вложения в компании на стадии pre-IPO. «"Моторика" — один из мировых лидеров в своей отрасли, который обладает перспективами роста»,— добавили в компании, отказавшись раскрывать сумму сделки. В «Роснано» не ответили “Ъ”. О планах провести IPO в 2026 году гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк рассказывал в интервью “Ъ”.

В «Моторике» “Ъ” сказали, что отсутствие ДФВТ в составе участников ООО — «технический момент, вызванный запланированной реструктуризацией, и поднятие участника на уровень холдинговой компании».

Старший инвестконсультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин оценивает активы «Моторики» «в эквиваленте балансовой стоимости в 1,3 млрд руб., по динамике прибылей верхняя граница — 3,5 млрд руб.». Основатель Dsight Арсений Даббах оценивает стоимость продажи 17,5% компании в около 850 млн руб., а покупку 10% — в 500 млн руб.

Компания—производитель механических и бионических протезов «ООО "Моторика"» зарегистрирована в 2015 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО за 2023 год составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 635 млн руб. 100% ООО «Моторика» принадлежит МК «ООО "Хомо Ауктус"», которая, в свою очередь, принадлежит на 25,15% ООО ППИТ-15, на 10,90% — АО РВК, на 10,16% — ЗПИФ «Первая — прямые инвестиции» и пятерым физлицам. ЗПИФ управляется АО УК «Первая». Оно зарегистрировано в 1996 году, данные об учредителях АО отсутствуют в ЕГРЮЛ, его предыдущее название до 2022 года, по данным «СПАРК-Интерфакс»,— АО «Сбер управление активами».

«ДФВТ — проблемный фонд с проблемным портфелем. В связи с этим его вопросами занимается блок по работе с проблемными активами ВЭБ.РФ»,— объясняет партнер инвесткомпании KAMA FLOW Евгений Борисов. Главная задача управляющих — максимально вернуть инвестиции акционерам, отмечает он. Для этого они продают наиболее ликвидные активы, и «Моторика» является отличным примером, говорит господин Борисов. ДФВТ часто оказывает поддержку высокотехнологичным проектам на начальной стадии развития, «для него сделка может быть выгодным выходом из актива», добавляет M&A юрист ASB Consulting Group Данил Гоголев.

Гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк о растущем спросе на роботизированные конечности

Гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк о растущем спросе на роботизированные конечности

«Рынок бионических протезов ожидает рост на 15–20% в год. Инвестор, приобретая долю в "Моторике", может стремиться к диверсификации своих инвестиций и вложению в инновационные технологии здоровья»,— говорит директор филиала АО НПК СПП в Великом Новгороде Антон Бабаев.

«Рынок последние два года растет не менее чем на 25% в год. Основная доля прироста сейчас — раненые бойцы с СВО, которые хотят себе технологичные изделия. Другим драйвером является все большее желание людей заменить старые протезы высокофункциональными. Рынок без военных — 100 тыс. человек в год»,— говорит гендиректор Steplife (производитель высокотехнологичных протезов) Иван Худяков.

74 миллиарда рублей

составили поступления «Роснано» от продажи портфельных компаний в 2021–2023 годах.

«Сейчас у государства есть стратегическая задача — обеспечение людей средствами реабилитации, и спрос увеличивается за счет госзаказа. Но без спроса государства индустрия не будет развиваться из-за высоких цен на них»,— объясняет основатель MaxBionic Тимур Сайфутдинов. Он предполагает, что сделка носит «исключительно венчурный характер, так как не вписывается в экосистему компании».

«После сдачи номера в печать компания «Роснано» предоставила официальный комментарий:

«„Роснано“ через Дальневосточный Фонд Высоких Технологий по-прежнему остается акционером „Моторики“. Были осуществлены технические действия по переходу фонда с уровня компании на уровень МК ООО „Хомо Ауктус“. За счет вхождения нового инвестора УК «Первая» доля скорректировалась с 17,54% до 16%.

ДФВТ вложил свою долю в ООО „Моторика“ в уставной капитал материнской компании МК ООО „Хомо Ауктус“. Тем самым „Хомо Ауктус“ сконцентрировала всех инвесторов и основателей ООО „Моторика“.

Документы, связанные с передачей доли ДФВТ в головную компанию, должна подать сама головная компания (МК ООО Хомо Ауктус) в налоговую — ожидается, что она сделает это в ближайшее время, после чего в реестре участников появится доля ДФВТ.

„Моторика“ является перспективным активом для „Роснано“. На его базе сформирован центр компетенций. Это позволит предприятию не только производить продукцию, но и на постоянной основе вести научные исследования. Совместно с „Моторикой“ Группа „Роснано“ планирует увеличивать количество доступных продуктов ассистивной медицины и способствовать выходу компании на рынки дружественных стран».

Алексей Жабин, Юрий Литвиненко

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...