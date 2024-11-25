Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле планируют продать бывшее здание обкома КПСС

Правительство Ярославской области планирует продать здания, в которых сейчас находятся региональные министерства здравоохранения, образования, финансов и имущественных отношений. Проект постановления о внесении изменений в прогнозный план приватизации на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов опубликован на портале органов власти региона.

Здание бывшего обкома КПСС в Ярославле

Здание бывшего обкома КПСС в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Здание бывшего обкома КПСС в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Самым крупным объектом является здание минздрава (ул. Советская, д. 9/11), которое в советское время занимал областной комитет КПСС, а затем — молодежная поликлиника. Также планируется продать здания, расположенных по адресам пл. Челюскинцев, д. 10/3 (минимущества), ул. Советская, д. 7 (минобр), ул. Андропова, д. 9/9 (минфин). Их наряду с рядом других объектов планируется включить в план приватизации.

Всего в проекте постановления указаны 29 объектов на общую сумму 8,5 млрд руб. Помимо Ярославля они расположены в Рыбинске, Ростове, Тутаеве, Данилове, Угличском, Любимском, Первомайском, Пошехонском, Ярославском районах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что власти региона планируют создать так называемый «правительственный квартал» на пересечении улиц Советская и проспекта Ленина. Туда переедут ряд структур областного правительства. Также ранее губернатор Михаил Евраев заявлял о намерении освободить от органов власти здания в центре города, чтобы вовлечь их в хозяйственный оборот для развития туризма.

После принятия постановления изменения в прогнозный план приватизации предстоит принять Ярославской областной думе, после чего имущество может быть выставлено на торги.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...