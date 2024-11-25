В Ярославле планируют продать бывшее здание обкома КПСС

Правительство Ярославской области планирует продать здания, в которых сейчас находятся региональные министерства здравоохранения, образования, финансов и имущественных отношений. Проект постановления о внесении изменений в прогнозный план приватизации на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов опубликован на портале органов власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего обкома КПСС в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Здание бывшего обкома КПСС в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Самым крупным объектом является здание минздрава (ул. Советская, д. 9/11), которое в советское время занимал областной комитет КПСС, а затем — молодежная поликлиника. Также планируется продать здания, расположенных по адресам пл. Челюскинцев, д. 10/3 (минимущества), ул. Советская, д. 7 (минобр), ул. Андропова, д. 9/9 (минфин). Их наряду с рядом других объектов планируется включить в план приватизации.

Всего в проекте постановления указаны 29 объектов на общую сумму 8,5 млрд руб. Помимо Ярославля они расположены в Рыбинске, Ростове, Тутаеве, Данилове, Угличском, Любимском, Первомайском, Пошехонском, Ярославском районах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что власти региона планируют создать так называемый «правительственный квартал» на пересечении улиц Советская и проспекта Ленина. Туда переедут ряд структур областного правительства. Также ранее губернатор Михаил Евраев заявлял о намерении освободить от органов власти здания в центре города, чтобы вовлечь их в хозяйственный оборот для развития туризма.

После принятия постановления изменения в прогнозный план приватизации предстоит принять Ярославской областной думе, после чего имущество может быть выставлено на торги.

Антон Голицын