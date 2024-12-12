Нелюбо и дорого

Мэрия Ярославля объяснила отказ от возвращения улицам в центре города дореволюционных названий заботой об эмоциональном состоянии горожан. Подробная аргументация против переименования содержится в письме заммэра Александра Чернецкого историку Дмитрию Полозневу. Господин Полознев предложил городским властям начать процесс возвращения старых названий в центре с улицы Нахимсона, но получил отказ. В мэрии говорят, что переименование способно «разбудить страсти» в обществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галерея табличек со старыми названиями улиц в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Галерея табличек со старыми названиями улиц в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Мэрия Ярославля не будет возвращать улицам в центре города исторические названия, делать это власти готовы лишь «в исключительных случаях». Позицию городских властей по этому вопросу изложил в развернутом письме (копия имеется у «Ъ-Ярославль») заместитель мэра Ярославля по градостроительству Александр Черневский в ответ на обращение историка Дмитрия Полознева. Господин Полознев предлагал переименовать улицу Нахимсона в Рождественскую (такое название эта улица носила до революции), а далее вернуть исторические названия и другим объектам исторического центра, но получил отказ. После этого заявитель попросил мэрию аргументировать решение, что и было сделано.

историк Дмитрий Полознев

Фото: Илья Бесхлебный

Решение приняла городская межведомственная комиссия по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети. В ее состав входят три кандидата исторических наук, два специалиста в области охраны памятников, а также четыре — в сфере краеведения и туризма, сообщил заммэра. По словам господина Черневского, предложения по переименованию улиц в комиссию поступали неоднократно. Комиссия выясняла общественное мнение по этому вопросу. Последний опрос проводился в 2010 году Ярославским городским центром изучения общественного мнения и социологических исследований (сейчас — МАУ «ИРСИ», учредитель мэрия Ярославля). 14 лет назад 80,4% опрошенных высказались против переименования улиц, 92,9% респондентов сообщили, что не готовы нести возможные издержки.

«Учитывая результаты социологического исследования и руководствуясь мнением горожан, комиссией были сделаны выводы, что изменять наименования улиц на территории города Ярославля следует в исключительных случаях, с учетом последствий, неизбежно связанных с осуществлением процедуры переименования»,— говорится в письме за подписью Александра Черневского.

заместитель мэра Ярославля Александр Черневский

Фото: мэрия Ярославля

Также заммэра привел результаты всероссийского телефонного опроса Фонда «Общественное мнение» 2020 года. По его данным, к возвращению дореволюционных названий отрицательно относятся 46% россиян, положительно — 35%, 19% затруднились ответить.

Второй аргумент против переименования — бюрократический. Заммэра пишет, что в случае смены названия физическим лицам придется вносить изменения в паспорт, в сведения ЕГРН, договоры страхования. Некоторые документы придется менять — свидетельство о регистрации транспортного средства, документы на оружие.

Чиновник полагает, что «с учетом несовершенства информационного взаимодействия различных органов» у жителей переименованных улиц «могут возникнуть трудности с оформлением кредита в банке, социальных выплат».

В ноябре ГД РФ проголосовала за переименование города Ростова в Ростов Великий в Ярославской области. Региональные власти ранее заявляли, что смена названия города не приведет ни к каким затратам со стороны жителей, документы менять не придется. Сведения в реестрах юрлиц будут внесены автоматически.

Юридическим лицам придется вносить изменения в учредительные документы, в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, перерегистрировать в ФНС контрольно-кассовую технику, вносить изменения в реестр лицензий, уведомлять контрагентов о новом адресе и менять адресные таблички. Господин Черневский пишет, что все последствия смены названия улицы предусмотреть просто невозможно.

«В связи с изложенным, в условиях "нестабильного времени" даже при отсутствии необходимости финансовых затрат и прямого указания закона на обязательность совершения определенных действий при смене адреса, любые изменения в документально-информационной сфере жизни граждан и деятельности организаций вызывают у них негативные эмоции»,— отметил заместитель мэра Ярославля.



Забота об эмоциональном состоянии ярославцев — ключевой посыл в аргументации. Заммэра считает, что символические изменения могут вызвать конфликты среди горожан.

«Советские годы из истории города выбросить невозможно, нельзя взять и "вырезать" советский период, а потом "склеить два конца пленки". Действительно, многие названия улиц не идеальны, но это тоже уже история. Кроме того, люди, как правило, давно деидеологизировали советские названия, наполнили их для себя новым смыслом, ведь именно эти названия они видели с детства и к ним привыкли.

Переименование — действие символическое, но именно символы и знаки способны "разбудить страсти" и вызвать конфликты среди населения в большей степени, чем чисто практические вопросы жизни города.

В настоящее время в гражданском обществе достаточно разногласий по социальным и общественно-политическим вопросам, поэтому "подливать масло в огонь", затрагивая вопросы символические, было бы сейчас неверно»— говорится в письме.

В мэрии считают показательными попытки переименования Первомайского бульвара, которому пытались вернуть исторические название «Казанский», а затем дать новое название «Театральный». Последнее решение комиссия поддержала, но отверг мэр после отрицательной реакции Общественной палаты города. Впрочем, все вышеизложенное отнюдь не означает, что вопрос о переименовании улиц в центре Ярославля закрыт. Заммэра предложил господину Полозневу собрать согласие всех жителей улицы на переименование.

«В случае поступления в комиссию предложения о переименовании улицы Нахимсона в улицу Рождественскую с приложением документов, содержащих согласия собственников объектов адресации, расположенных на улице Нахимсона, комиссия может принять решение рекомендовать вернуть улице историческое название "Рождественская "»— говорится в письме.

Дмитрий Полознев в беседе с корреспондентом «Ъ-Ярославль» назвал это предложение «практически невыполнимым».

Антон Голицын