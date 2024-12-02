Мэрия Ярославля отказалась переименовывать улицу Нахимсона в Рождественскую

Мэрия Ярославля отказалась возвращать улице имени большевика Семена Нахимсона в центре города историческое название Рождественская. Об этом сообщается в письме заместителя мэра Александра Чернецкого ярославскому историку Дмитрию Полозневу, который обратился с заявлением о переименовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран улица Нахимсона в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ улица Нахимсона в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ярославль» господин Полознев, в заявлении он указал, что нужно начинать процесс постепенного возвращения исторических названий в городе. Улица Нахимсона подходит для начала этого процесса, так как революционер мало связан с Ярославлем, улица небольшая и на ней мало жилых домов. В мэрии отказ мотивировали решением межведомственной комиссии по наименованию объектов улично-дорожной сети.

«Изменение наименований элементов улично-дорожной сети носит острый полемический характер, в связи с чем переименования улиц должны осуществляться на основании взвешенного решения. Процесс переименования связан с материальными затратами, влечет за собой внесение изменений в правоустанавливающие документы физических и юридических лиц»,— написал заместитель мэра Ярославля.

Дмитрий Полознев не согласился с этим решением и написал повторное обращение в мэрию. Он указал, что историческое название повысит капитализацию туристических объектов.

«Ссылка на острую полемичность вопроса не подтверждается никакими доказательствами. Не менее обоснованно можно утверждать, что возвращение исторического имени древней улице будет с радостью воспринято жителями города»,— написал Дмитрий Полознев.

Попытки переименовать улицы в центре города в последние годы предпринимались неоднократно, однако мэрия пока не удовлетворила ни одного заявления.

Революционер Семен Нахимсон был назначен комиссаром Ярославского военного округа 30 мая 1918 года, 6 июля расстрелян во время антибольшевистского восстания. Могила находится на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Имя Нахимсона в 1984 году было присвоено части улицы Большая Октябрьская в Ярославле, до революции улица называлась Большой Рождественской.

Антон Голицын