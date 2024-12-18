Уголь пропускают через тариф

Столкнувшийся с оттоком поставок угля в этом году терминал ОТЭКО в Тамани вновь снижает ставки перевалки. При новом тарифе в $18,9 за тонну, считают аналитики, экспорт энергетического угля становится рентабельным. Но далее все зависит от объемов. ОАО РЖД связывает снижение перевалки угля с действиями ОТЭКО, а оператор заявляет об ограничениях на железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Угольный терминал ОТЭКО в Тамани снижает ставку на перевалку угля с $20–22 до $18,9 за тонну, сообщили “Ъ” в ОТЭКО. «Компания прислушалась к ожиданиям участников рынка и отдельных региональных властей и понизила цену в среднем на $2,— пояснили в операторе.— В настоящий момент ставка в Тамани находится на уровне дальневосточных портов, что ставит точку в дискуссии о рентабельности отгрузок для различных географических локаций».

Недозагруженное южное направление, как и северо-западное, рассматривается как альтернативный маршрут транспортировки грузов, который позволит разгрузить крайне востребованное восточное направление. Как писал “Ъ”, власти планируют не предоставлять гарантированные объемы экспортной погрузки на восток углю Новосибирской области, а увеличить объем его транспортировки до 18 млн тонн в год через терминалы юга, в том числе ОТЭКО. Но грузоотправители региона называли эти поставки нерентабельными (см. “Ъ” от 16 декабря). За 11 месяцев экспортные поставки угля на юг упали на 58,2%, в ноябре — на 41,4%. Поставки всех грузов на экспорт на юг за 11 месяцев сократились на 13,7%, до 77,6 млн тонн.

ОАО РЖД возлагает существенную часть вины за снижение погрузки угля на споры ОТЭКО в первом квартале с грузоотправителями, недовольными тарифами. На февраль источники “Ъ” оценивали ставку перевалки в $40 за тонну, к лету тарифы снизились примерно в два раза и отгрузки стали восстанавливаться (см. “Ъ” от 28 мая). Потери ОАО РЖД оценило в 19,2 млн тонн (см. “Ъ” от 17 декабря). По словам источника “Ъ” в отрасли, исходя из оценки, за каждый из трех-четырех месяцев снижения погрузки ОАО РЖД планировало вывозить через Тамань дополнительно 5–6 млн тонн. «Но хотя уже в мае терминал был готов грузить по полной, ОАО РЖД ни разу не согласовало соответствующий объем»,— говорит он. В ОТЭКО рассказывали, что в месяц на терминал согласовывается около 1 млн тонн, хотя грузоотправители готовы отгружать, а терминал обрабатывать гораздо больше (см. “Ъ” от 25 ноября).

Коммерческий директор по развитию навалочного бизнеса ОТЭКО Александр Гаганов говорит, что на сегодня общий объем перевозок угля через Тамань по году ожидается более 12 млн тонн при мощности более 60 млн тонн. «Судя по отчетам ОАО РЖД, в 2024 году железная дорога должна была привезти на южный терминал ОТЭКО как минимум 30 млн тонн. Мы будем рады и готовы совместно с ОАО РЖД принять увеличение объемов в сторону юга»,— отмечает он. По словам господина Гаганова, исходя из экономических планов угледобывающих регионов и провозных способностей железной дороги, в 2025 году ОТЭКО ожидает на навалочном терминале исторический рекорд до 40 млн тонн угля, а также до 5 млн других грузов — серы и минеральных удобрений.

Стимулирование поставок на юг предлагали подкрепить скидками к железнодорожному тарифу. В ОАО РЖД сказали “Ъ”, что готовы рассматривать различные возможности по увеличению объемов поставок с учетом приоритетов доступа к инфраструктуре, а также необходимости обеспечения растущих объемов перевозки пассажиров.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов говорит, что на сегодня котировки в портах юга на энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг, NAR отскочили выше $90 за тонну. В условиях ослабления рубля до более 100 руб./$ это вывело был экономику экспорта этого топлива до околонулевых значений при ставках перевалки в $20–21 на тонну. Текущее снижение ставок делает экспорт энергетического угля такой теплоты сгорания через порты юга рентабельным, отмечает аналитик. Хотя, добавляет он, в номинальном рублевом значении стоимость перевалки в порту Тамань практически не изменилась.

Наталья Скорлыгина