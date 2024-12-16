Велика Россия, а кроме угля нечего

При сохранении квот на приоритетные перевозки угля в 2025 году может быть не вывезено 14,3 млн тонн иных грузов, рассчитал Минтранс. Больше всего пострадают перевозки черных металлов и контейнеров. В этом году по той же причине не будет вывезено 10,4 млн тонн. Решение о том, в каком объеме будут заключены соглашения с угольными регионами на 2025 год, пока не принято. Но аналитики отмечают, что сокращение перевозок угля не приводит к замещению его другими грузами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Не вывезенный вследствие приоритета экспорта угля объем других видов грузов в восточном направлении в 2024 году составит, по оценкам Минтранса, 10,4 млн тонн. Это следует из данных министерства, которые видел “Ъ”. В том числе это 5,5 млн тонн нефтяных грузов, 2,3 млн тонн черных металлов и 2,6 млн тонн прочих грузов. В 2023 году эта цифра составляла 13,6 млн тонн, в том числе 4,5 млн тонн нефтяных грузов, 300 тыс. тонн руд, 1,5 млн тонн черных металлов, по 1,4 млн тонн лесных грузов и удобрений, 100 тыс. тонн стройматериалов, 400 тыс. тонн хлебных и 4 млн тонн прочих грузов.

По оценкам Минтранса, в 2025 году при сохранении приоритета угля не будет вывезено 14,3 млн тонн грузов. Наиболее пострадавшими категориями окажутся прочие грузы (5,1 млн тонн, из них 3,5 млн тонн — контейнеры), черные металлы (4,1 млн тонн), удобрения (3,3 млн тонн), хлебные (1,6 млн тонн) и нефтяные грузы (200 тыс. тонн).

Завершения дискуссии о судьбе угольных квот, влияющих на экономику как угольных регионов, так и ОАО РЖД, ожидали 11 декабря, когда президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по развитию угольной отрасли. Но, по информации “Ъ”, точку в ней еще предстоит поставить. По соглашениям ОАО РЖД с угольными регионами, позволяющим в приоритетном порядке вывозить уголь на экспорт на восток, в этом году перевозится 99,3 млн тонн, или 60% всего объема грузов на Восточном полигоне. Вместе с тем ОАО РЖД не раз подчеркивало, что у неугольных грузов доходность перевозок в 1,8 раза выше, чем у угля, и сохранение региональных квот мешает вывозу 14–15 млн тонн высокодоходных грузов (см. “Ъ” от 8 октября).

Подход Минтранса, подкрепленный резолюцией президента от 2 ноября «согласен» (“Ъ” видел письмо министра транспорта Виталия Савельева), предполагает заключение соглашения о гарантированных объемах угля только с Кузбассом. Вывоз угля из Новосибирской области предлагается осуществлять увеличением перевозок на юг до 1,5 млн тонн в месяц, в том числе через терминал ОТЭКО в Тамани. Но власти Новосибирской области считают отгрузки на юг в текущей ситуации убыточными. Как следует из ответа замгубернатора Олега Клемешова на соответствующий запрос Минэнерго (письмо от 4 декабря есть у “Ъ”), рентабельность отгрузки угля, в особенности через терминал ОТЭКО, отрицательна. Поставки угля на юг из Новосибирской области, по мнению замгубернатора, возможны при «обеспечении рентабельности отгрузки для угледобывающих предприятий» и предоставлении области квоты на гарантированную отгрузку на восток в объеме не менее 10 млн тонн.

Энергетический блок выступает за наращивание квот. На совещаниях у вице-премьера Александра Новака, в частности, 5 декабря (протокол есть у “Ъ”), целесообразным признавалось сохранение как минимум на уровне этого года угольных квот для тех регионов, которые их уже имеют, и предоставление квоты Новосибирской области. Вчера господин Новак заверил, что экспорт продукции из Кузбасса в восточном направлении «будет не ниже 2024 года — 54,1 млн тонн угля», подтвердив обсуждение «скидок для того, чтобы обеспечивать вывоз продукции в западном направлении». Минэнерго, по информации “Ъ”, предлагало увеличить общий объем квот до 139 млн тонн, дать Новосибирской области скидку к железнодорожному тарифу в 13,8% на юг и северо-запад и вернуть региону для этого направления льготные коэффициенты за дальность. В Минтрансе и Минэнерго комментарии не предоставили.

По данным замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, с 2012 по 2024 год, несмотря на существенный прирост инфраструктурных возможностей, погрузка упала — потеряно порядка 120 млн тонн. Отгрузки угля за этот период возросли незначительно — на 5,5 млн тонн, или 1,6%.

В январе—ноябре 2024 года погрузка угля в экспортном сообщении в северо-западном направлении упала на 14,2%, в южном — на 52,8%. В дальневосточном показатель вырос на 4,4%, но, отмечает господин Савчук, этот прирост в основном относится на перевозки угля через погранпереходы в Приморье на расстояние около 200 км. Замещение потери угля не произошло, отмечает эксперт: общая экспортная погрузка в январе—ноябре на северо-запад упала на 4,5%, на юг — на 13,7%, на Дальний Восток незначительно возросла — на 0,4%. «Нецелесообразно отказываться от угля, если его нечем заменить»,— отмечает Владимир Савчук.

Наталья Скорлыгина