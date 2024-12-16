Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Велика Россия, а кроме угля нечего

Росту перевозки по железной дороге мешают не только квоты

При сохранении квот на приоритетные перевозки угля в 2025 году может быть не вывезено 14,3 млн тонн иных грузов, рассчитал Минтранс. Больше всего пострадают перевозки черных металлов и контейнеров. В этом году по той же причине не будет вывезено 10,4 млн тонн. Решение о том, в каком объеме будут заключены соглашения с угольными регионами на 2025 год, пока не принято. Но аналитики отмечают, что сокращение перевозок угля не приводит к замещению его другими грузами.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Не вывезенный вследствие приоритета экспорта угля объем других видов грузов в восточном направлении в 2024 году составит, по оценкам Минтранса, 10,4 млн тонн. Это следует из данных министерства, которые видел “Ъ”. В том числе это 5,5 млн тонн нефтяных грузов, 2,3 млн тонн черных металлов и 2,6 млн тонн прочих грузов. В 2023 году эта цифра составляла 13,6 млн тонн, в том числе 4,5 млн тонн нефтяных грузов, 300 тыс. тонн руд, 1,5 млн тонн черных металлов, по 1,4 млн тонн лесных грузов и удобрений, 100 тыс. тонн стройматериалов, 400 тыс. тонн хлебных и 4 млн тонн прочих грузов.

По оценкам Минтранса, в 2025 году при сохранении приоритета угля не будет вывезено 14,3 млн тонн грузов. Наиболее пострадавшими категориями окажутся прочие грузы (5,1 млн тонн, из них 3,5 млн тонн — контейнеры), черные металлы (4,1 млн тонн), удобрения (3,3 млн тонн), хлебные (1,6 млн тонн) и нефтяные грузы (200 тыс. тонн).

Завершения дискуссии о судьбе угольных квот, влияющих на экономику как угольных регионов, так и ОАО РЖД, ожидали 11 декабря, когда президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по развитию угольной отрасли. Но, по информации “Ъ”, точку в ней еще предстоит поставить. По соглашениям ОАО РЖД с угольными регионами, позволяющим в приоритетном порядке вывозить уголь на экспорт на восток, в этом году перевозится 99,3 млн тонн, или 60% всего объема грузов на Восточном полигоне. Вместе с тем ОАО РЖД не раз подчеркивало, что у неугольных грузов доходность перевозок в 1,8 раза выше, чем у угля, и сохранение региональных квот мешает вывозу 14–15 млн тонн высокодоходных грузов (см. “Ъ” от 8 октября).

Подход Минтранса, подкрепленный резолюцией президента от 2 ноября «согласен» (“Ъ” видел письмо министра транспорта Виталия Савельева), предполагает заключение соглашения о гарантированных объемах угля только с Кузбассом. Вывоз угля из Новосибирской области предлагается осуществлять увеличением перевозок на юг до 1,5 млн тонн в месяц, в том числе через терминал ОТЭКО в Тамани. Но власти Новосибирской области считают отгрузки на юг в текущей ситуации убыточными. Как следует из ответа замгубернатора Олега Клемешова на соответствующий запрос Минэнерго (письмо от 4 декабря есть у “Ъ”), рентабельность отгрузки угля, в особенности через терминал ОТЭКО, отрицательна. Поставки угля на юг из Новосибирской области, по мнению замгубернатора, возможны при «обеспечении рентабельности отгрузки для угледобывающих предприятий» и предоставлении области квоты на гарантированную отгрузку на восток в объеме не менее 10 млн тонн.

Энергетический блок выступает за наращивание квот. На совещаниях у вице-премьера Александра Новака, в частности, 5 декабря (протокол есть у “Ъ”), целесообразным признавалось сохранение как минимум на уровне этого года угольных квот для тех регионов, которые их уже имеют, и предоставление квоты Новосибирской области. Вчера господин Новак заверил, что экспорт продукции из Кузбасса в восточном направлении «будет не ниже 2024 года — 54,1 млн тонн угля», подтвердив обсуждение «скидок для того, чтобы обеспечивать вывоз продукции в западном направлении». Минэнерго, по информации “Ъ”, предлагало увеличить общий объем квот до 139 млн тонн, дать Новосибирской области скидку к железнодорожному тарифу в 13,8% на юг и северо-запад и вернуть региону для этого направления льготные коэффициенты за дальность. В Минтрансе и Минэнерго комментарии не предоставили.

По данным замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, с 2012 по 2024 год, несмотря на существенный прирост инфраструктурных возможностей, погрузка упала — потеряно порядка 120 млн тонн. Отгрузки угля за этот период возросли незначительно — на 5,5 млн тонн, или 1,6%.

В январе—ноябре 2024 года погрузка угля в экспортном сообщении в северо-западном направлении упала на 14,2%, в южном — на 52,8%. В дальневосточном показатель вырос на 4,4%, но, отмечает господин Савчук, этот прирост в основном относится на перевозки угля через погранпереходы в Приморье на расстояние около 200 км. Замещение потери угля не произошло, отмечает эксперт: общая экспортная погрузка в январе—ноябре на северо-запад упала на 4,5%, на юг — на 13,7%, на Дальний Восток незначительно возросла — на 0,4%. «Нецелесообразно отказываться от угля, если его нечем заменить»,— отмечает Владимир Савчук.

Наталья Скорлыгина

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...