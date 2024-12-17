Дива испанского кино

В Мадриде на 79-м году жизни умерла Мариса Паредес, олицетворяющая женский образ испанского кино и театра последних десятилетий. Ее заслуги отмечены премией Гойи и множеством других национальных и зарубежных наград, она возглавляла Испанскую академию кинематографических искусств и наук.

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Фото: Yara Nardi / Reuters Мариса Паредес

Фото: Yara Nardi / Reuters

Паредес, пройдя курс обучения в мадридской Школе драматического искусства, дебютировала в кино, когда ей было 14, а через год впервые вышла на профессиональную сцену. Так распорядилась судьба: Мариса родилась и выросла в Мадриде, рядом со старейшим в Европе Испанским театром и зачарованно наблюдала за всем, что там происходило, из полуподвальной квартирки дома, где ее мать работала консьержкой. Этот биографический мотив спустя много лет обыграл Педро Альмодовар, введя его в детские воспоминания знаменитой актрисы Бэки дель Парамо, героини фильма «Высокие каблуки». К этому времени девчонка из низов развила данную ей от природы аристократичность и превратилась в абсолютную звезду, диву испанского кино. И театра — став незаменимой исполнительницей ролей в пьесах Шекспира, Чехова, Артура Миллера, Беккета.

Однако взлет ее кинокарьеры не был стремительным и занял целых два десятилетия. В 1960–1970-е годы она играла роли второго плана, но это становилось хорошей профессиональной школой, когда актриса попадала в руки первоклассных режиссеров. Таких как Хосе Мария Форке («091 Говорит полиция», 1960) и Фернандо Труэба («Дебют», 1980). Испания уже освобождалась от тоталитарного наследия франкизма, кинематограф вырвался из рамок политических и моральных табу.

Паредес стала сниматься у молодых радикальных режиссеров, играть роли со сложным психологическим рисунком, вписанные в постмодернистский жанровый контекст. Тогда-то и пришло ее время.

В фильме Агусти Вильяронги «В стеклянной клетке» (1987), считающемся одним из самых жестоких в мировом кино, актриса играет жену бывшего нацистского врача, которого парализовало после попытки самоубийства. В 2001-м Паредес воплотилась в одноногую директрису сиротского приюта в фильме Гильермо дель Торо «Хребет дьявола», сюжетно связанном с эпохой Франко и гражданской войны в Испании.

Способность к созданию амбивалентных трагикомедийных образов Паредес сполна раскрыла в свой «золотой век», став одной из главных актрис Педро Альмодовара, его музой на протяжении многих лет. Их первая совместная работа «Нескромное обаяние порока» датирована 1983 годом: Мариса сыграла монашку, перманентно пребывающую в наркотическом трипе. После этого блестящего дебюта Альмодовар доверяет ей главные, чрезвычайно сложные роли в «Высоких каблуках» (1991) и в «Цветке моей тайны» (1996). А в 1999-м Паредес возглавляет блистательный ансамбль актрис в фильме Альмодовара «Все о моей матери» (1999), награжденном «Оскаром». Ее героини, сыгранные по рисунку этого выдающегося режиссера, в значительной степени списаны с нее самой: это писательницы или актрисы с запутанной личной жизнью и тайнами, не предназначенными для стороннего взгляда. Во всех этих образах нет ни тени идеализации или дидактики, но мерцает часто спрятанная под ироничной артистической маской человечность.

Ее уход из жизни был внезапным. В понедельник актриса была госпитализирована с «артериальными проблемами». А еще в прошлое воскресенье она пришла в столь знакомый ей Испанский театр, чтобы посмотреть спектакль «Свет Богемы», в котором участвовала ее дочь, также актриса, Мария Исаси. Паредес чувствовала себя хорошо и готовилась к возвращению в театр со спектаклем «Нагружено будущим» — монологом, написанным для нее. Премьера должна была состояться в феврале в Барселоне.

Андрей Плахов