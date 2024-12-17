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Коммерсантъ FM
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Стоимость биткойна впервые превышала $108 тыс.

Цена биткойна достигала $108,2 тыс. в ходе торгов, следует из данных CoinMarketCap, которая отслеживает стоимость криптовалюты на крупнейших площадках.

Стоимость биткойна впервые в истории поднялась выше $108 тыс. примерно в шесть вечера по московскому времени. После этого цена перешла к снижению и достигла $105,3 тыс. На 19:13 криптовалюта торгуется на уровне $106,8 тыс. (+0,1%).

За неделю стоимость биткойна выросла почти на 12%. После победы Дональда Трампа на выборах президента США криптовалюта подорожала почти в 1,5 раза.

Чего ждут и о чем жалеют держатели криптовалюты — в материале «Ъ FM» «Владельцы биткойнов принимают поздравления».

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