Владельцы биткойнов принимают поздравления

Дональд Трамп поздравил держателей биткойна с ростом его курса выше $100 тыс. Криптовалюта подорожала почти в полтора раза после победы республиканца на выборах президента США. Политик написал в соцсети X «пожалуйста», намекая на свою причастность к позитиву на рынке. Но росту биткойна обрадованы не все его держатели. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Один из тех, к кому может быть обращено сообщение Трампа, пусть и демократ, но продвинутый пользователь криптовалют мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Он вступил в должность в январе 2022-го и сразу попросил выплатить ему первые зарплаты в биткойнах и Ethereum. После того как криптовалюта преодолела порог в $100 тыс., он не мог сдержать радости:

«Мы не должны бояться биткойна. Помните, вы смеялись надо мной, когда я впервые получил свой биткойн? А кто теперь смеется? Взгляните на мой биткойн теперь. Вы все высмеивали меня: ты получил свои первые три зарплаты в криптовалюте, что с тобой не так? А теперь жалеете, что не сделали этого сами. И, знаете, поэтому я счастлив».

Но каждая позитивная новость для рынка отзывается болью в сердце главных героев курьезных историй, связанных с биткойном. А таких с 2009 года, когда прошла первая трансакция в этой криптовалюте, набралось немало. В 2010-м программист Ласло Хейниц торжественно отчитался на форуме, что купил две пиццы за 10 тыс. биткойнов, то есть за $1 млрд по текущим ценам. О похожем опыте рассказывал и глава Сбербанка Герман Греф. В начале 2010-х он купил футболку, впоследствии назвав ее «самой дорогой в своей жизни», — тогда она стоила 12 BTC. Аналитик крипторынка Виктор Першиков вспоминает еще один известный случай:

«Это история Джеймса Хауэллса из валлийского города Ньюпорт, который в 2013 году случайно выбросил на помойку свой жесткий диск, на котором хранились данные доступа к его криптокошельку с биткойнами. На сегодняшний день в нем, скорее всего, эквивалент 40-50 млрд руб. Урна была вывезена на городскую свалку, и в общем до сих пор человек занят тем, что пытается его там отыскать».

Президент Сальвадора тем временем ликует. Журналисты долго высмеивали Найиба Букеле за поручение своему правительству каждый день покупать биткойны независимо от курса. С тех пор политик при каждом резком подорожании напоминает критикам, почему именно его выбрали президентом республики. Но опыт Сальвадора больше примечателен тем, что страна объявила эту криптовалюту платежным средством. И вряд ли другие государства последуют за ним в этом смысле в ближайшее время, считает управляющий партнер консалтинговой компании RizzGo, глава экспертного центра по цифровым валютам при Ассоциации банков Россия Ольга Гончаров:

«По сути, это параллельная финансовая система. Но с точки зрения государства, это потеря контроля над деньгами, а, следовательно, потеря монетарного суверенитета. Поэтому регулятор очень настороженно относится к криптовалютам, и нигде, кроме Сальвадора и Центральноафриканской Республики, она не является средством платежа. Есть мировой трендсеттер — это Совет по финансовой стабильности, который остановился на развилке, решая вопрос, что делать с криптой. Потому что если ее регулировать и разрешать, то она может вызвать заражение традиционной финансовой системы. А вот если этого не делать, то она может уйти в тень».

К выборам президента США в начале октября биткойн подошел на уровнях около $68 тыс. И всего за месяц вырос примерно на треть — республиканская администрация для криптоотрасли гораздо предпочтительнее, в том числе и потому, что Дональд Трамп обещал превратить Штаты в «криптостолицу планеты», создав стратегический резерв BTC.

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Даниил Бабкин