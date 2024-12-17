Глава «Новой Оперы»: введение именных билетов мог спровоцировать теракт в «Крокусе»

Директор московского театра «Новая Опера» Антон Гетьман допустил в интервью «Ъ», что одним из триггеров введения именной продажи билетов на спектакли и концерты в Москве мог стать теракт в «Крокус Сити Холле». Эксперимент с именными билетами, пояснил он, вводится в первую очередь из соображений безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лео Кленин Фото: Лео Кленин

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и открыли стрельбу по посетителям и работникам. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадало.

«Данные о зрителе сохраняются в системе агрегатора. И в случае, не дай бог, каких-то нештатных ситуаций можно путем простого нажатия кнопок понять, кто именно зашел в зал, узнать фамилии, имена, отчества людей, которые физически находятся в зале в этот момент. И, естественно, узнать, какие документы они указали при покупке билетов»,— рассказал господин Гетьман.

Он также допустил, что эксперимент с именными билетами может в будущем распространиться не только на муниципальные театры, но и на федеральные учреждения культуры и в Москве, и в других городах. Однако, уточнил он, это возможно только в том случае, если сам эксперимент в Москве пройдет успешно.

Директор «Новой Оперы» напомнил, что продажа именных билетов продлится в столице до 31 декабря 2025 года. Предъявлять документы необходимо при покупке на мероприятия, которые пройдут с 15 марта того же года. В перечень участников эксперимента входят 63 театра и 36 концертных площадок и культурных центров.

Подробнее читайте в интервью Антона Гетьмана, которое выйдет позднее.