Директор «Новой Оперы» Гетьман рассказал об эксперименте с именными билетами

Эксперимент по продаже именных билетов на спектакли в Москве продлится до 31 декабря 2025 года. Как рассказал в интервью «Ъ» директор московского театра «Новая Опера» Антон Гетьман, именные билеты продаются на мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года. Он также напомнил, что это распространяется только на площадки, вошедшие в составленный правительством города перечень: 63 театра и 36 концертных площадок и культурных центров.

«С 1 декабря на все спектакли, концерты или публичные мероприятия, которые с 15 марта 2025 года будут проводиться в учреждениях культуры, вошедших в этот перечень, должны продаваться билеты, на которых будут отображаться фамилия, имя, отчество зрителя»,— пояснил господин Гетьман. Он уточнил, что на самих билетах будут указаны только ФИО покупателя. Больше никакой персональной информации на них не будет.

Кроме того, добавил директор «Новой Оперы», при входе в театр необходимо будет показать билетеру или контролеру не только билет, но и удостоверяющий личность документ. Господин Гетьман подчеркнул, что продажа именных билетов вводится в Москве в качестве эксперимента, направленного больше на безопасность, чем на борьбу с перекупщиками.

Подробнее читайте в интервью Антона Гетьмана, которое выйдет позднее.