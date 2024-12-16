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Коммерсантъ FM
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За сбежавшими пошлют уголовные дела

В Белом доме поддержали законопроекты о борьбе с иноагентами, диверсантами и уехавшими преступниками

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности без возражений поддержала законопроекты о спецсчетах для иноагентов и о наказании за несообщение о диверсии. А вот поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) о передаче Генпрокуратурой материалов уголовных дел россиян иностранным государствам вызвали у Белого дома ряд вопросов, хотя и были поддержаны при условии доработки.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Комиссия без замечаний поддержала поправки к Уголовному кодексу (УК), предложенные единороссами Дмитрием Вяткиным и Василием Пискаревым. Депутаты предлагали дополнить список преступлений, за несообщение о которых наступает ответственность, деяниями, связанными с диверсионной деятельностью.

Безоговорочную поддержку в Белом доме выразили и законопроекту о зачислении всех доходов иностранных агентов от интеллектуальной деятельности на специальные рублевые счета. Напомним, поправки к закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» Дума приняла в первом чтении 20 ноября. Согласно документу, распорядиться средствами со спецсчетов можно будет лишь в случае исключения из реестра иноагентов, а по решению суда или «в иных случаях, установленных правительством», деньги могут быть списаны и зачислены в бюджет. Ко второму чтению депутаты подготовили поправки, согласно которым иноагенты также не смогут распоряжаться доходами от продажи или сдачи в аренду имущества.

С учетом доработки комиссия поддержала поправки к УПК о передаче иностранным государствам материалов для уголовного преследования россиян.

Их внесли в Думу в августе единороссы Дмитрий Вяткин, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, а также депутат «Справедливой России — За правду» Александр Терентьев. Авторы предлагают наделить Генпрокуратуру правом направлять в иностранные государства материалы для привлечения к ответственности совершивших преступления россиян, скрывающихся от закона за границей. Сейчас Генпрокуратура может направить материалы уголовного дела в компетентные органы другой страны только в отношении иностранцев, совершивших преступления на территории России и скрывшихся за ее пределами.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он призван обеспечить неотвратимость наказания, если преступник уехал за рубеж и не может быть экстрадирован в Россию, в том числе «по основаниям, связанным с внешнеполитической ситуацией». Авторы отмечают, что в нынешней редакции ст. 458 УПК не позволяет в полной мере обеспечивать неотвратимость наказания «граждан Российской Федерации, ведущих из-за рубежа антироссийскую деятельность». Зачастую иностранные государства «по политическим мотивам» отказывают в их выдаче, но демонстрируют готовность осуществить их преследование.

Авторы инициативы предлагают применять эту статью только в тех случаях, когда невозможно провести судебное разбирательство в отсутствие подсудимого. Правкомиссия в отзыве отмечает, что из текста законопроекта непонятно, кто и на каком этапе должен оценить эту невозможность и как решение о ней должно быть процессуально оформлено.

Ксения Веретенникова

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