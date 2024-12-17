Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике (ДНР). Глава региона Денис Пушилин 15 декабря сообщал, что в «кармане», который образовался у села, оказались заперты около 200 военных вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой народной республики»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Село Анновка находится к югу от города Курахово, за который продолжаются бои. Накануне, 16 декабря, Минобороны отчиталось о взятии под контроль Елизаветовки в ДНР. Всего с начала 2024 года, по словам президента Владимира Путина, российские военные заняли 189 населенных пунктов.