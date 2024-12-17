В Дагомысе оползень повредил подпорную стену дома

В Сочи на территории поселка Дагомыс сошедший в результате непогоды оползень повредил подпорную стену дома. Инцидент произошел рядом с домом 2/2 по улице Российской, уточнили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ЧП Сочи» Фото: «ЧП Сочи»

«Накануне рядом с домом 2/2 по улице Российской из-за переувлажнения грунта активизировался оползневой процесс. На место выехала дежурная смена муниципальной службы спасения для оценки ситуации. Угрозы для людей в настоящий момент нет, на месте непрерывный мониторинг осуществляют сотрудники администрации Дагомыса», – передает мэрия, уточняя, что, как только склон стабилизируется, будут приняты меры по устранению последствий.

Власти города ранее отмечали, что, несмотря на непогоду, коммунальные службы Сочи работают в штатном режиме. За сутки наибольшее количество осадков выпало в Солохауле — 32 мм. Продолжается расчистка дорог от снега в горах. Сохраняется действие штормового предупреждения. Зимние пляжи в Сочи закрыты, на море ожидается шторм до шести баллов.

Вячеслав Рыжков