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Коммунальные службы Сочи работают в штатном режиме несмотря на непогоду

Городской оперативный штаб Сочи сообщает о стабильной работе коммунальной и транспортной инфраструктуры в условиях непогоды. За минувшую ночь максимальное количество осадков зафиксировано в Солохауле — 32 мм, передает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В горах Сочи дорожные службы использовали более 440 тонн противогололедных материалов. Для расчистки снега мобилизовано 80 единиц техники, включая 66 комбинированных дорожных машин, последствия непогоды устраняет также 121 сотрудник. Движение в горах разрешено только автомобилям с зимней резиной.

На улице Российской, 2/2 специалисты зафиксировали активизацию оползневого процесса из-за переувлажнения грунта. Сотрудники администрации Дагомыса ведут постоянный мониторинг ситуации. Угрозы для населения нет.

По данным синоптиков и МЧС, штормовое предупреждение сохранится в течение двух суток. В горах ожидается сильный снегопад и высокая лавинная опасность, на побережье — дождь, гроза, град и ветер до 23 метров в секунду. Возможен подъем уровня воды в реках и сход селей в Сочи и на федеральной территории Сириус. На море прогнозируется шторм до шести баллов, зимние пляжи закрыты.

Вячеслав Рыжков

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