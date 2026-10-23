Нетаньяху анонсировал крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу Иордана

После инцидента премьер Израиля заявил о планах ужесточить военную политику в отношении Западного берега. «Мы эвакуируем жителей, обыщем дом за домом, изымем оружие и уничтожим всю террористическую инфраструктуру. Одновременно мы вводим блокаду городов Хеврон и Хальхуль»,— сказал господин Нетаньяху. Он допустил, что такие меры распространят и на другие города.