Нетаньяху анонсировал крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу Иордана
Израиль планирует провести на Западном берегу Иордана самую масштабную операцию с момента, когда страна установила контроль над этой территорией в 1967 году. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем обращении.
«Армия обороны Израиля готова ее провести, и мы определим сроки, но она уже на подходе»,— передает слова господина Нетаньяху The Times Of Israel. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что антиизраильский военный альянс «Ось сопротивления» на Ближнем Востоке планирует совершить нападения и теракты против ЦАХАЛа и мирных жителей.
Биньямин Нетаньяху выступил с обращением после перестрелки в районе израильского города Хеврон на Западном берегу Иордана. По данным пресс-службы ЦАХАЛа, двое палестинце начали стрелять по военнослужащим Армии обороны Израиля. Оба нападавших были убиты ответным огнем. Среди израильских военнослужащих пятеро получили ранения.
После инцидента премьер Израиля заявил о планах ужесточить военную политику в отношении Западного берега. «Мы эвакуируем жителей, обыщем дом за домом, изымем оружие и уничтожим всю террористическую инфраструктуру. Одновременно мы вводим блокаду городов Хеврон и Хальхуль»,— сказал господин Нетаньяху. Он допустил, что такие меры распространят и на другие города.