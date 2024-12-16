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В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 17 декабря, в Туапсе прогнозируют сильный тягун, а в Сочи и ФТ Сириус — обильные дожди и возможные паводки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Специалисты объявили штормовое предупреждение на территории Краснодарского края в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями. В период с 05:00 до 09:00 часов 17 декабря 2024 года в порту Туапсе прогнозируется сильный тягун, что может создать опасные условия для мореплавания. В открытой части порта высота волн составит 4,0–4,5 м, а зыбь будет приходить с юго-запада.

В Сочи и на федеральной территории Сириус также ожидаются очень сильные дожди, которые начнутся днем 17 декабря и продлятся до утра 18 декабря. На отдельных реках возможен подъем уровня воды до опасных отметок, что может привести к паводкам. Кроме того, на участке Магри — Веселое есть риск формирования смерчей над морем, а волнение моря достигнет 6 баллов.

Синоптики также предупреждают о сильном налипании мокрого снега в предгорьях и низких горах Сочи. В период с 10:00 до конца дня 16 декабря специалисты прогнозируют значительное налипание снега на проводах и деревьях.

Мэр Сочи Андрей Прошунин распорядился перевести все муниципальные службы на круглосуточный режим работы для оперативного реагирования. Администрация настоятельно призывает местных жителей и туристов быть осторожными и соблюдать меры безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций рекомендуют обращаться по номеру 112.

За прошедший период в Лазаревском районе Сочи выпало до 47 мм осадков, в Адлере — 9 мм. В предгорьях продолжается выпадение мокрого снега. К середине дня прогнозируют снижение интенсивности дождей. В Адлерском районе сильный ветер повредил облицовку фасада многоэтажного здания на улице Банановой, однако пострадавших нет, и восстановительные работы уже начались. Городская инженерная и транспортная инфраструктура функционирует в штатном режиме, хотя на некоторых участках дорог наблюдается локальное скопление воды.

Мария Удовик

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