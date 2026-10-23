Константин Шафранов стал новым главным тренером «Металлурга»
Константин Шафранов назначен главным тренером магнитогорского «Металлурга», сообщила пресс-служба хоккейного клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027 и станет для 58-летнего специалиста первым опытом работы на такой должности.
Свою карьеру в качестве ассистента главного тренера Константин Шафранов начал в 2014 году в «Форт-Уэйн Кометс». Позднее занимал должность в «Амуре», «Автомобилисте», «Авангарде», СКА и «Ак Барсе». В 2021 году Константин Шафранов стал помощником главного тренера сборной России.
Константин Шафранов играл в качестве нападающего за «Сибирь», ЦСКА, «Химик», нижегородское «Торпедо» и несколько команд из Северной Америки. В «Металлург» он пришел в 1994 году и уже спустя год завоевал бронзовую медаль чемпионата России. В составе клуба он также стал чемпионом страны и победителем Евролиги в 1999 году.
Константин Шафранов стал четвертым наставником в клубе с начала октября. Должность освободилась после ухода Андрея Разина, которого 6 октября отстранили из-за конфликта с игроками. Окончательно контракт с Андреем Разиным расторгли только 18 октября — в тот же день он возглавил петербургский СКА. Все это время обязанности тренера исполняли Владимир Воробьев и Юрий Трубачев.