Константин Шафранов стал новым главным тренером «Металлурга»

Константин Шафранов играл в качестве нападающего за «Сибирь», ЦСКА, «Химик», нижегородское «Торпедо» и несколько команд из Северной Америки. В «Металлург» он пришел в 1994 году и уже спустя год завоевал бронзовую медаль чемпионата России. В составе клуба он также стал чемпионом страны и победителем Евролиги в 1999 году.