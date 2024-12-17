ОКБ: выдачи кредитных карт упали до двухлетнего минимума

В ноябре банки выдали россиянам 1,57 млн кредитных карт на 206,8 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомился «Ъ». В количественном выражении рынок опустился до минимума с мая 2022 года, в денежном — до минимума с января 2023 года. Это первый ноябрь с 2019 года, когда сегмент показывает снижение — традиционно в предновогодние месяцы спрос был высоким.

Оживить спрос на кредитные карты не помогает и снижение ставки. По данным ОКБ, средневзвешенная полная стоимость кредита за ноябрь снизилась на 2,5 п.п., до 25% годовых. Это минимум с августа 2023 года. На финансовых маркетплейсах максимальная ПСК по предлагаемым кредитным картам достигает 41%, тогда как более месяца назад достигала 70% годовых.

Подробнее о причинах падения интереса россиян к кредиткам — в материале «Ъ» «Граждане решили остаться при своих».