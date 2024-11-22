Дресс-код согласно приговору

Российским заключенным и арестованным впервые будут положены трикотажные шапки, шарфы и футболки. Женщины в неволе смогут носить легинсы, домашние халаты, а также пижамы. Это следует из проекта приказа Министерства юстиции РФ, которым регламентирован ассортимент одежды, положенной лицам, отбывающим наказание в колониях или находящимся в СИЗО. Последний раз подобные коррективы вносились более десяти лет назад, в правительстве новации связывают с «дальнейшей гуманизацией и совершенствованием условий содержания в учреждениях УИС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Национальных платьев и прочих предметов роскоши женщинам-заключенным и теперь не обещают

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Национальных платьев и прочих предметов роскоши женщинам-заключенным и теперь не обещают

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минюст РФ опубликовал на портале regulation.gov.ru проект приказа, который пересматривает нормы вещевого обеспечения заключенных и лиц, находящихся в СИЗО. Последний раз коррективы вносились в эти нормативы более десяти лет назад. В 2013 году ведомство утвердило документ со списком положенных женщинам и мужчинам предметов гардероба в зависимости от места принудительного содержания — СИЗО, колонии или тюрьмы. Значение имеет и климатический пояс, в котором расположено пенитенциарное учреждение. Так, отбывающим наказание мужчинам утепленные брюки выдаются исключительно «в местностях с особо холодным и холодным климатом». Срок носки ботинок, в свою очередь, уменьшается с трех до двух лет «в местностях с жарким климатом». В упомянутом проекте приказа Минюста речь идет о расширении ассортимента и создании «более комфортной и практичной» одежды, которая будет «полностью учитывать» сезонные особенности разных российских регионов.

В частности, мужчины в колониях и СИЗО впервые получат трикотажные зимние шапки, шарфы и футболки. Не положены шарфы только гражданам в тюрьмах — это, вероятно, обусловлено снижением риска суицидов и нападений на сокамерников. Женщинам впервые позволят облачиться в домашний халат, легинсы и пижаму. Как мужским, так и женским зимним шапкам и шарфам предписан строгий черный цвет. При этом мужские футболки будут черного цвета, а женские — бежевого. Женские халаты, в свою очередь, должны быть пошиты из материалов в клетку мелких размеров «с преобладанием красно-бордовых и бежевых тонов». Женские пижамы (рубашка и брюки) — из трикотажной ткани светло-серого цвета, а легинсы — из черной. Сегодня, отметим, все женщины в неволе спят исключительно в ночных сорочках.

Изменится и цветовая гамма одежды, которую уже используют обитатели пенитенциарных заведений. Черные куртки и робы мужчин заменят на темно-серые, зеленые рубашки — на серые. Женщины же получат не зеленые, а бордовые полупальто, куртки и костюмы; бежевые, а не зеленые блузки; бежевое, а не светло-серое нательное белье.

Отметим, внимание на то, как одеты осужденные, ранее обратили министр юстиции Константин Чуйченко и глава Совфеда Валентина Матвиенко. Год назад, выступая в Совфеде, господин Чуйченко впервые сообщил, что ведомство готовит изменения в правилах тюремного гардероба. «Ну что эти синие робы? Никто не говорит шелка надевать. Пусть это хлопок, натуральная ткань. Все-таки это женщины — они и в тюрьме должны быть женщинами»,— призвала госпожа Матвиенко.

В Минюсте “Ъ” пояснили, что документ подготовлен в рамках реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы (УИС) РФ до 2030 года. В частности, речь идет о «дальнейшей гуманизации и совершенствовании условий содержания в учреждениях УИС». Все предложенные изменения, подчеркнули в ведомстве, прошли обсуждения на заседаниях специальной межведомственной рабочей группы, а после были поддержаны членами президентского Совета по правам человека (СПЧ), Общественной палаты РФ и общественных наблюдательных комиссий.

«Я посылала в Минюст подборку того, что носят сейчас осужденные в других странах,— рассказала входившая в упомянутую рабочую группу член СПЧ Ева Меркачева.— Изучила опыт в тюрьмах, где содержание осужденных на высоком уровне. Тренд такой, что одежда становится все более похожей на спортивную — на то, что носят люди дома». В частности, участники обсуждения просили, чтобы заключенным предоставили больше футболок вместо рубашек, шапки — вместо «странных» шерстяных косынок и легинсы — вместо «тех самых бумажных колготок, которые носят только в детском саду». Отметим, что, хотя женщинам и разрешили носить легинсы, колготки исключены не были. «Учли не все, но многое. Это будет способствовать тому, чтобы женщина выглядела достойно»,— заключила член СПЧ.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, гендиректор Центра содействия развитию пенитенциарной системы Сергей Аристов, комментируя “Ъ” новацию, сделал вывод, что «наша уголовная система с каждым годом становится гуманнее и гуманнее в мелочах»: «Будут разрешены вещи более "расслабленного характера" — шапочки и пижама для женщин».

“Ъ” поинтересовался у ФСИН России, какой срок потребуется на полную замену вещей арестованных и заключенных в случае подписания документа, но ответ пока не получил.

Эмилия Габдуллина