Свалочная дисциплина

Число незаконных свалок в Москве удалось сократить вдвое, сообщили в Мосгордуме. Таковы итоги первого года действия новых норм КоАП РФ, позволяющих штрафовать нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобилей или грузовиков, с использованием автоматических камер. В ходе 50 рейдов было задержано 560 грузовиков, а в 40% случаев мусор убрали сами нарушители, которые стали «выходить из тени». Впрочем, чаще всего такие свалки все равно находили не камеры, а инспекторы, признались в мэрии, попутно найдя новую проблему — сбрасывающие отходы прямо на улицах грузовики-илососы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Итоги первого года действия новых «санитарных» норм КоАП РФ подвели на слушаниях в Мосгордуме. 11 января 2024 года вступили в силу поправки к ст. 8.2 кодекса о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды. Они разрешали фиксировать выброс мусора из автомобилей «вне специально отведенных мест» (например, на обочине) с помощью автоматических камер; штраф составляет до 200 тыс. руб. Заместитель главы столичного департамента природопользования Евгения Симутникова сообщила, что с апреля 2024 года проведено 50 рейдов. Задержано 560 грузовиков, оштрафован 121 водитель и собственник мусоровозов, предотвращена незаконная утилизация 1,4 тыс. кубометров отходов. Госпожа Симутникова порадовалась синхронной работе МВД и подмосковного минэкологии: «Раньше можно было легко уехать за МКАД и совершить нарушение там. Сейчас такой возможности нет». В местах, где дважды обнаруживали незаконные свалки, ставили ограждения. Нарушителям аннулировали пропуска на въезд на грузовиках в Москву и помещали их машины на штрафстоянки. Все эти меры «привели к выходу из тени транспортировщиков отходов»: с мая 2024 года на 45% увеличилось число представителей отрасли, зарегистрированных в информационных системах мэрии.

Упомянутые в Мосгордуме изменения в КоАП РФ разрабатывались по инициативе депутатов Мосгордумы и Мособлдумы. Парламентарии ранее жаловались на слабый эффект от санкций: на нелегальном вывозе контейнера с мусором в поле или в лес можно заработать 10 тыс. руб. при штрафе всего в 1–2 тыс. руб. Заработавшие с января поправки разрешили направлять штрафное постановление по почте владельцу транспортного средства, после того как камера распознает госномер машины нарушителя. Поправки были внесены и в ст. 1.5 КоАП РФ «Презумпция невиновности»: автовладелец, получивший штраф с камеры за манипуляции с мусором, должен доказать невиновность, если не совершал нарушения. «Раньше надо было доказывать, кто был за рулем, а это мог быть мигрант без паспорта»,— пояснила госпожа Симутникова.

В Мосгордуме говорили и о том, как помогла в работе правка городским парламентом в июне 2024 года ст. 8.17 столичного КоАП (там предписали штрафы до 300 тыс. руб. за нарушение установленного властями порядка обращения со строительными отходами). В столичном департаменте природопользования пояснили, что свыше 70% содержимого незаконных свалок составляют как раз отходы со строек, а после принятия норм число новых таких образований сократилось на 60%. Наконец, 40% мусора убрали сами нарушители. А в целом число несанкционированных свалок сократилось вдвое, следует из материалов департамента. В них также говорится об установке 200 дополнительных камер для фиксации нарушений.

Однако основным источником информации о нарушениях все равно остаются инспекторы и сообщения граждан, а не техника, призналась на слушаниях представитель того же департамента Юлия Скивская. Она призвала депутатов инициировать дополнительные поправки к КоАП РФ, дав возможность фиксировать сброс мусора на видеорегистраторы (сейчас для этого годится только сертифицированная техника). Глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству Александр Козлов обещал «проработать» инициативу.

Ранее глава Центра организации дорожного движения Москвы Михаил Кизлык рассказал “Ъ” о подготовке специальных дорожных камер для слежки за мусоровозами (см. “Ъ” от 11 декабря). А пока в столичном департаменте природопользования столкнулись с новым вызовом — грузовиками-илососами (машины для вакуумной очистки колодцев, выгребных ям, септиков, отстойников, ливневой и канализационной сетей от ила или нефтешлама). «Они (илососы.— “Ъ”) просто останавливаются на улицах города и сбрасывают жидкие отходы»,— пожаловалась госпожа Скивская.

Александр Воронов