Минздрав разрешил клинические испытания нового лекарства от мужского бесплодия
Минздрав выдал ученым Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разрешение на проведение клинических испытаний лекарства от мужского бесплодия, сообщил министр Михаил Мурашко. Лекарство ученые разрабатывают с 2018 года, испытания ранее проводились только на животных.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
О выдаче разрешения на клинические испытания господин Мурашко сообщил на IX Российско-Армянском форуме по здравоохранению. Его слова приводит ТАСС.
Клинические испытания — исследование новых препаратов с участием людей с их согласия. Основная задача таких исследований — определить эффективность препарата и уровень безопасности его использования в лечении людей.
Речь идет о лекарстве для мужчин, у которых бесплодие вызвано различными нарушениями формирования сперматозоидов (низкая подвижность сперматозоидов, неправильное их строение или полное их отсутствие). Клеточный препарат представляет собой комплекс коллагена с соединениями, производимыми мезенхимальными стволовыми клетками человека (клетки, способные приобретать свойства любых других клеток человеческого организма). Синтез указанных компонентов позволяет регенерировать ткани, вырабатывающие сперматозоиды.
Препарат разрабатывают сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ, а также входящие в состав университета Институт регенеративной медицины под руководством академика Всеволода Ткачука и Медицинский научно-образовательный центр (МНОЦ) под руководством академика Армаиса Камалова.
Разработка лекарства финансируется в рамках национального проекта «Медицинская наука для человека». В марте 2023 года пресс-служба сообщала, что всего на создание препарата правительство выделило более 500 млн руб.
С 2011 по 2021 год распространенность мужского бесплодия выросла почти в два раза, женского — на треть, следует из анализа данных Росстата демографами НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы. В 2021 году на 100 тыс. населения бесплодие выявили у 789,1 женщины и 67,1 мужчины.
В разговоре с «Ъ» внештатный специалист Минздрава по мужскому репродуктивному здоровью Олег Аполихин сообщал, что распространенными причинами бесплодия у мужчин считаются перенесенные инфекционные заболевания (простатит, уретрит), гормональные нарушения и сексуальные дисфункции.
Подробнее — в материале «Ъ» «Детородность проверяют репродуктивно».