Детородность проверяют репродуктивно

Уже 3 млн россиян прошли через исследование репродуктивного здоровья, сообщили “Ъ” в Минздраве. В 2024 году проверка фертильности впервые включена в программу бесплатной диспансеризации «в рамках заботы о каждой российской семье». Согласно предварительным результатам, у российских женщин чаще всего обнаруживаются заболевания молочных желез и патология шейки матки, а у мужчин — инфекционно-воспалительные заболевания, гормональные нарушения, сосудистые патологии и сексуальные дисфункции. Опросив региональные власти, “Ъ” узнал: на диспансеризацию обычно приходят женщины, а в отдельных субъектах возраст оценки мужских репродуктивных способностей подняли до 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бесплатная проверка репродуктивного здоровья интересует женщин больше, чем мужчин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Бесплатная проверка репродуктивного здоровья интересует женщин больше, чем мужчин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Государство стало оценивать репродуктивное здоровье россиян в рамках бесплатной диспансеризации с 2024 года (объявлен Годом семьи). Анонсируя нововведение, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что проверка репродуктивного здоровья вызвана желанием «позаботиться о каждой российской семье и о каждом члене этой семьи». Напомним, что ранее руководство страны неоднократно подчеркивало необходимость решить демографические проблемы в стране.

Минздрав РФ определил рамки репродуктивного возраста для женщин и мужчин — это 18–49 лет. Здоровье россиян, которые соответствуют этим критериям, проверяют особенно тщательно. Диспансеризация пациенток, согласно методическим рекомендациям ведомства, должна проводиться в женских консультациях или кабинетах акушера-гинеколога. Осмотр мужчин проводит врач-уролог, а при его отсутствии — хирург, прошедший подготовку по вопросам репродуктивного здоровья. Процесс включает оценку жалоб пациентов и клинико-анамнестических данных. 20 марта на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин пообещал в течение года охватить этой процедурой около 6 млн россиян.

К началу ноября оценку репродуктивного здоровья прошли более 3 млн человек — об этом “Ъ” сообщили в Минздраве РФ.

Из них 11% были отправлены на второй этап диспансеризации для более глубокого исследования выявленных проблем. Женщинам предлагалось сдать анализы для выявления возбудителей инфекционных заболеваний и ДНК вирусов папилломы человека, пройти УЗИ молочных желез и органов малого таза. От мужчин, помимо УЗИ предстательной железы и органов мошонки, требуется сдать материал для спермограммы и провести исследования микрофлоры на наличие возбудителей инфекционных заболеваний.

«Во время диспансеризации можно выявить различные заболевания репродуктивной системы на более раннем этапе, а также факторы риска их развития. И затем провести своевременную терапию и профилактику»,— рассказала “Ъ” главный внештатный специалист Минздрава России по женскому репродуктивному здоровью Наталья Долгушина. К наиболее распространенным факторам риска она отнесла ожирение, вредные привычки и эндокринные заболевания. Чаще всего в ходе диспансеризации у женщин обнаруживают заболевания молочных желез, патологию шейки матки и воспалительные заболевания органов малого таза, добавила госпожа Долгушина.

Среди причин мужского бесплодия наиболее значимый вклад вносит ряд медицинских проблем, сказал главный внештатный специалист Минздрава России по мужскому репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Это инфекционно-воспалительные заболевания мужской половой системы (простатит, эпидидимит, уретрит), гормональные нарушения (гипогонадизм вследствие ожирения и возрастного снижения тестостерона), сосудистые патологии (варикоцеле, расширение вен таза) и сексуальные дисфункции (в частности, эректильная).

Согласно данным, полученным “Ъ” из регионов, подавляющее большинство россиян, прошедших репродуктивный скрининг,— женщины.

Так, в Чувашии 27,4 тыс. граждан репродуктивного возраста оценили свое здоровье в рамках профилактических медосмотров. Из них 4,9 тыс. составили мужчины, а 22,4 тыс.— женщины. В Челябинской области к концу октября были охвачены диспансеризацией репродуктивного здоровья 45,5 тыс. человек — 10,7 тыс. мужчин и 34,7 тыс. женщин. В Краснодарском крае к середине июля диспансеризацию прошли 37,2 тыс. человек — 22,7 тыс. женщин и 14,5 тыс. мужчин; на конец августа общий показатель прошедших диспансеризацию составил 56 тыс. человек.

Региональным властям было поручено активизировать работу с населением при проведении оценки репродуктивной функции. “Ъ” решил выяснить, как они с этим справляются. В минздраве Приморья сообщили, что проверка репродуктивного здоровья — «дело добровольное, но активно предлагаемое». Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией в Иркутской области, рассказали, что в городских поликлиниках ведется агитация с помощью плакатов, а на село выезжают команды мобильных передвижных комплексов, оснащенных флюорографами и маммографами. В Улан-Удэ вступающим в брак прямо в загсах выдают «Сертификат молодоженов» для медицинского обследования. А минздрав Бурятии «прорабатывает инициативу» запретить сотрудникам роддомов использовать термин «старородящие женщины».

В Чувашии «осуществляется оценка здоровья женщин и мужчин репродуктивного возраста, включая выезд медицинских бригад в трудовые коллективы». В Челябинске, по данным местных СМИ, в сентябре женщинам звонили из страховых компаний с предложением пройти диспансеризацию. А вот жительницы Ростовской области жалуются в комментариях к публикациям местного минздрава, что врачи не направляют их на обследование репродуктивного здоровья по полису, «потому что не знают, где проводят такие скрининги».

Власти ряда регионов подняли возраст мужчин, подлежащих скринингу, с рекомендованных федеральным Минздравом 49 лет до 60, обратил внимание “Ъ”. Такое решение было принято в Ивановской, Иркутской, Тверской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Челябинской областях, Ставропольском крае, Чувашии, Забайкалье.

Отметим, в июне Росздравнадзор проанализировал данные выборочного мониторинга готовности регионов к проведению скринингов населения фертильного возраста. Ведомство указало, что каждый шестой субъект РФ недостаточно ответственно относится к проекту. В частности, регионы не разместили информацию о скринингах на официальных сайтах медорганизаций и профильных госорганов.

Наталья Костарнова, региональная корсеть “Ъ”