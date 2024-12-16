Депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо могут лишить полномочий за прогулы

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин («Единая Россия») поручил проработать вопрос о лишении полномочий члена фракции ЛДПР Юрия Напсо, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Напсо (в центре)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Юрий Напсо (в центре)

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По данным агентства, депутат Напсо в течение двух лет не посещает заседания и не присутствует на заседаниях комитета по государственному строительству и законодательству, в котором является первым заместителем председателя.

Юрий Напсо был депутатом Думы пятого, шестого и седьмого созывов, а в сентябре 2021 года переизбрался и в восьмой созыв. В октябре текущего года Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры РФ обратил в пользу государства активы, которыми, по данным надзорного ведомства, владели депутат Напсо и аффилированные с ним лица. В частности, судом изъяты доли в уставном капитале ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол», а также АЗС, объекты недвижимости и земельные участки в Сочи. Решение Центрального суда Сочи обжаловано в апелляции и пока не вступило в силу. Юрий Напсо утверждает, что информация о принадлежности ему имущества является ошибочной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Активы депутата пригодились родине».

Анна Перова, Краснодар