Идут не ПО плану

Только пять компаний с государственным участием из 25, присутствовавших на совещании в Минцифры, сообщили о стопроцентном переходе на отечественное программное обеспечение (ПО). Для всего госсектора и критической инфраструктуры срок перехода установлен до 1 января следующего года. В министерстве говорят, что компании, которые еще не перешли на российский софт, уже завершают работу. Эксперты отрасли, однако, сходятся во мнении, что до 20% компаний продолжат импортозамещение уже в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Только пять компаний с государственным участием из 25 полностью перешли на отечественное ПО в объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), об этом на форуме «Пульс цифровизации» 6 декабря заявил заместитель гендиректора по ИТ аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов. По его словам, это обсуждалось на совещании в Минцифры, которое прошло в тот же день: «Из 25 компаний пять отчитались, что они полностью выполнили указ президента и импортозаместились. Не было сказано, сколько сотен миллиардов было на это потрачено, но главное выполнили указ».

Согласно указу президента РФ Владимира Путина №166, госорганам и госкомпаниям с 1 января 2025 года запрещено использовать иностранные ОС и ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Для систем управления базами данных установлен другой срок — 1 января 2026 года.

В Минцифры сообщили “Ъ”, что «все компании-участники совещания доложили, что успешно переходят на отечественное ПО на объектах КИИ». При этом часть из них уже полностью импортозаместилась, остальные ведут активную работу по завершению перехода в установленный срок, говорят в Минцифры: «Они доложат об импортозамещении на объектах КИИ на отдельном совещании». Если организация по тем или иным причинам не сможет уложиться в установленный срок — 1 января 2025 года, будет проведен строгий анализ причин. Минцифры также рассматривает возможность обязать такие компании заключать форвардные контракты.

Ранее в ноябре министр цифрового развития Максут Шадаев говорил, что не все компании и госорганы смогут перевести свои системы на российские решения в полном объеме. «По каждому такому случаю будет проведен определенный анализ причин. Они в большинстве случаев банальны и связаны с отсутствием финансирования. Начиная с 2022 года эти задачи были поставлены, но расходы на федеральные ведомства, на "цифру", увеличены не были»,— говорил Максут Шадаев (цитата по CNews).

По различным оценкам, порядка 15–20% субъектов КИИ успеют перейти на отечественные решения. Примерно 10–15% сделают это в первой половине 2025 года, приводит статистику исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Главный инженер IT-проектов компании «Уралэнерготел» Владимир Маторин говорит, что для полноценного перехода требуется не только внедрение самого программного обеспечения, но и сопутствующая миграция на российские ОС. Наиболее сложные ситуации наблюдаются в отраслях с высокой степенью зависимости от специализированного ПО: авиаперевозки, энергетика, финансовый сектор. Здесь любое внедрение требует тестирования, которое может занимать месяцы или даже годы, отмечает Владимир Маторин.

«Основная сложность при импортозамещении ПО заключается в том, что российских операционных систем много, а необходимая программа может работать только на одной ОС, другая на второй. Стопроцентный переход на отечественное ПО во всех сферах — это вопрос десятилетия, потому что сейчас идет глобальное импортозамещение массового ПО, до специфического нужно удовлетворить именно этот спрос»,— говорит гендиректор SETERE Group Олег Ивченков.

Олег Козырицкий, Алексей Жабин, Юрий Литвиненко