Власти расширили действие налоговой отсрочки для бизнеса в Белгородской области

Правительство России увеличило список предпринимателей в Белгородской области, которые могут претендовать на отсрочку налоговых платежей и страховых взносов. Согласно постановлению, она стала доступна для представителей бизнеса, работающих в сферах сельского и лесного хозяйства, производителей продуктов питания и безалкогольных напитков, а также занятых хранением зерна.

Отсрочка будет распространяться только на тех предпринимателей, чьи доходы снизились более чем на 30% за период спецоперации. В этом случае платежи по налогам и страховым взносам, которые должны были быть уплачены в 2024 году, перенесут на один год. Исключение составляют налоги на профессиональный доход и налоги, уплачиваемые с применением автоматической упрощенной системы налогообложения.

Отсрочка по налоговым платежам в Белгородской области действует с 2023 года. Изначально она распространялась либо на предпринимателей, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, либо для участников потребительского рынка, находящихся в зоне риска обстрелов и чьи доходы упали более чем на 30%. Так, за 2023 год правом налоговой отсрочки воспользовались 46 предприятий региона на сумму более 1 млрд руб. В сентябре эти меры предложили распространить на предпринимателей Курской области. В декабре Минфин опубликовал проект приказа, по которому отсрочка становилась доступной для белгородских аграриев.