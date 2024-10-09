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Коммерсантъ FM
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Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области

Минфин предложил на год отсрочить уплату некоторых налогов для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области с последующей их рассрочкой. Речь идет о налогах, срок уплаты которых наступает в 2024 году, следует из опубликованного проекта постановления правительства.

В соответствии с документом будет предоставлено право на отсрочку на срок до одного года в уплате налогов, за исключением налога на добавленную стоимость и налогов, которые подлежат уплате налоговым агентом, а также авансовых платежей по этим налогам, страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году.

Из документов проекта следует, что его принятие позволит высвободить оборотные средства для улучшения экономической обстановки в регионе, прилегающем к зоне боевых действий. В конце августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что власти региона по итогам сельскохозяйственного года соберут информацию по ущербу аграриям от украинских атак, а затем попросят у федеральных властей господдержку для компенсаций. Тогда он отмечал, что область уже получала помощь из федерального бюджета для компенсаций аграриям, однако обстрелы продолжаются и ущерб продолжает расти.

С начала массированных атак на регион часть аграриев начала работать в касках и бронежилетах. Тем не менее в прошлом году аграрии Белгородской области собрали рекордный за последние восемь лет урожай ранних зерновых и зернобобовых культур. За последние три года регион вышел на первое место в России по производству продукции сельского хозяйства на 1 га обрабатываемой пашни, лидирует по урожайности сахарной свеклы и валовому сбору подсолнечника.

Матвей Иващенко

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Основные события СВО за октябрь 2024 года

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Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны&lt;br> На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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