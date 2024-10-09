Минфин предложил отсрочить уплату налогов аграриям в Белгородской области

Минфин предложил на год отсрочить уплату некоторых налогов для бизнеса агропромышленного комплекса в Белгородской области с последующей их рассрочкой. Речь идет о налогах, срок уплаты которых наступает в 2024 году, следует из опубликованного проекта постановления правительства.

В соответствии с документом будет предоставлено право на отсрочку на срок до одного года в уплате налогов, за исключением налога на добавленную стоимость и налогов, которые подлежат уплате налоговым агентом, а также авансовых платежей по этим налогам, страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году.

Из документов проекта следует, что его принятие позволит высвободить оборотные средства для улучшения экономической обстановки в регионе, прилегающем к зоне боевых действий. В конце августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что власти региона по итогам сельскохозяйственного года соберут информацию по ущербу аграриям от украинских атак, а затем попросят у федеральных властей господдержку для компенсаций. Тогда он отмечал, что область уже получала помощь из федерального бюджета для компенсаций аграриям, однако обстрелы продолжаются и ущерб продолжает расти.

С начала массированных атак на регион часть аграриев начала работать в касках и бронежилетах. Тем не менее в прошлом году аграрии Белгородской области собрали рекордный за последние восемь лет урожай ранних зерновых и зернобобовых культур. За последние три года регион вышел на первое место в России по производству продукции сельского хозяйства на 1 га обрабатываемой пашни, лидирует по урожайности сахарной свеклы и валовому сбору подсолнечника.

Матвей Иващенко