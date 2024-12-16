Борца с коррупцией сочли взяточником

В Новосибирске начался суд над бывшим начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России Владимиром Вялковым. По версии следствия, полицейский крышевал производителей контрафактного алкоголя, получив от бутлегеров взятки на сумму 70 млн руб. В первый день слушаний суд наложил арест на активы членов семьи полковника, полагая, что на них могло быть записано его имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Вялков

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ Владимир Вялков

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

В Новосибирске сегодня, 16 декабря, состоялось первое заседание по делу бывшего начальника УЭБиПК регионального главка МВД России Владимира Вялкова, обвиняемого во взяточничестве. Судебный процесс начался с ходатайства защиты, настаивавшей на проведении слушаний за закрытыми дверями. Против выступила сторона обвинения, отметив, что уголовное дело получило широкий общественный резонанс, в итоге разбирательство оставили открытым.

Представитель управления Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе Руслан Адзинов заявил, что в целях исполнения приговора в части взыскания штрафа и конфискации имущества необходимо арестовать активы членов семьи полковника. «Есть все основания полагать, что денежные средства, которые были получены преступным путем, были направлены на приобретение имущества, которое в последующем регистрировалось на родственников Вялкова и близких лиц — отца, мать, сестру, сына, бывшую жену, гражданскую супругу и ее близких. Анализ сведений о доходах вышеуказанных лиц, согласно исследованным документам, свидетельствует о том, что у них не имелось достаточных средств на приобретение этого имущества»,— аргументировал гособвинитель.

В оглашенный им список, уместившийся на нескольких листах, попали автомобили Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover, BMW X6, Toyota Camry, квартиры, загородная недвижимость, земельные участки, ювелирные изделия, в том числе с бриллиантами, женские часы Gucci, ружье Benelli — всего имущество на сумму свыше 72,2 млн руб.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме. Отметим, еще на стадии следствия было арестовано имущество самого Владимира Вялкова на сумму почти 18,5 млн руб. Очередное заседание назначено на 24 декабря, на нем будет оглашено обвинительное заключение, подсудимый выскажет свое отношение к инкриминируемым ему преступлениям.

Владимира Вялкова задержали в апреле текущего года. К тому времени полковник уже оставил службу — в 2023 году его уволили из полиции с формулировкой «в связи с утратой доверия». По материалам УФСБ по Новосибирской области и Главного управления собственной безопасности МВД России, в отношении него возбудили уголовное дело, расследовать его поручили центральному аппарату Следственного комитета России. Согласно версии правоохранителей, в период с октября 2012 года по май 2013 года полицейский, занимавший на тот момент должность начальника антикоррупционного отдела в городском УМВД, через посредника получил от производителей фальсифицированной водки 370 тыс. руб. За это он предупреждал бутлегеров о предстоящих рейдах. С января 2017 года по декабрь 2022 года Владимиру Вялкову, перешедшему на работу в областное УМВД, заплатили за те же услуги более 69 млн руб. Кроме того, производители «паленки» преподносили полковнику элитный алкоголь и икру. Экс-полицейскому предъявили обвинение в получении крупных и особо крупных взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы), которое он отвергает.

Константин Воронов, Новосибирск