Белоусов поблагодарил власти России за внимание к состоянию армии
Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил правительство, администрацию президента и Федеральное собрание за их совместную поддержку работы Минобороны. Он также выразил признательность президенту Владимиру Путину за внимание к вопросам развития российской армии.
Андрей Белоусов
Фото: пресс-служба президента РФ
Глава оборонного ведомства в ходе расширенной коллегии Минобороны поблагодарил за совместную работу коллег по силовому блоку. В частности, он отметил работу бывшего министра обороны Сергея Шойгу, который создал «мощный задел в развитии» ВС РФ. Андрей Белоусов подчеркнул, что поставленные главой государства задачи по развитию армии и флота будут выполнены.
Господин Путин на коллегии заявил о необходимости наладить в России серийное производство нового вооружения. Он также отметил важность внедрения опыта спецоперации в подготовку войск. Господин Белоусов, в свою очередь, предложил создать войска беспилотных систем.
Подробнее о заседании — в материале «Ъ».