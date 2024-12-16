Белоусов поблагодарил власти России за внимание к состоянию армии

Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил правительство, администрацию президента и Федеральное собрание за их совместную поддержку работы Минобороны. Он также выразил признательность президенту Владимиру Путину за внимание к вопросам развития российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба президента РФ

Глава оборонного ведомства в ходе расширенной коллегии Минобороны поблагодарил за совместную работу коллег по силовому блоку. В частности, он отметил работу бывшего министра обороны Сергея Шойгу, который создал «мощный задел в развитии» ВС РФ. Андрей Белоусов подчеркнул, что поставленные главой государства задачи по развитию армии и флота будут выполнены.

Господин Путин на коллегии заявил о необходимости наладить в России серийное производство нового вооружения. Он также отметил важность внедрения опыта спецоперации в подготовку войск. Господин Белоусов, в свою очередь, предложил создать войска беспилотных систем.

Подробнее о заседании — в материале «Ъ».