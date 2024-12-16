В Ростове рассмотрят дело о теракте на Крымском мосту

Уголовное дело в отношении восьми граждан, обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту, поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда, дата рассмотрения в настоящее время пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артема и Георгия Азатьяны, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злоба, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им инкриминируют совершение террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконные действия со взрывчатыми веществами (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявили обвинение в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2022 первый заместитель главы СБУ Василий Малюк и неустановленные лица создали организованную группу для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив. На территории Украины было изготовлено взрывное устройство, замаскированное под груз строительной пленки. Его доставили на Крымский мост в грузовике, водитель которого не знал о содержимом. В том же году, 8 октября, при проезде грузовика по мосту соучастники активировали взрывное устройство.

В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, которые находились поблизости в легковом автомобиле. Также произошло обрушение двух пролетов моста, повредились 17 вагонов-цистерн, следовавших в составе грузового поезда по маршруту Тамань—Джанкой на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Анастасия Казуков