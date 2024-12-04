В Ростове будут судить организаторов теракта на Крымском мосту

Генеральная прокуратура РФ направила в Южный окружной военный суд уголовное дело с обвинительным заключением по делу организаторов теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба органа гособвинения.

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На скамье подсудимых Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Они обвиняются в совершении террористического акта (ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконных действиях со взрывчатыми веществами (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Также обвиняемым Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица объединились для совершения теракта на Крымском мосту в 2022 году. Малюк с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал.

8 октября 2022 года при проезде грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.

Обвиняемые заключены под стражу. Следствие по делу в отношении Василия Малюка продолжается. Санкции инкриминируемых фигурантам дела статей предусматривают, в том числе, высшую меру наказания.

Как сообщал «Ъ», в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов моста, а также повреждены 17 вагонов-цистерн, следовавших в составе грузового поезда по маршруту Тамань—Джанкой на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Ева Китаева