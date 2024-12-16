«Голубые огоньки» потухли

Почти половина россиян отказались от просмотра «голубых огоньков». Федеральные ТВ-каналы теряют рекламодателей. С 2020-го доля зрителей новогодних телешоу сократилась на 10%. Это результаты опроса сервиса Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом большинство респондентов, которые все-таки планирует смотреть новогодние программы, включат их лишь в фоновом режиме, говорит руководитель исследовательского центра сервиса Superjob Наталья Голованова: «Собираетесь ли вы смотреть новогодние "огоньки"? Такой вопрос мы традиционно задаем экономически активному населению России старше 18 лет с 2020 года. В 2024 году опять опросили и выяснили, что телевизоры 44% россиян в новогоднюю ночь будут транслировать музыкально-развлекательные шоу.

Каждый десятый будет смотреть "голубые огоньки", каждый третий включит их для фона. Поклонников подобных телепередач чуть больше среди тех, кто старше. 47% россиян не будут смотреть музыкально-развлекательные шоу в ночь с 31 декабря на 1 января. Традиция просмотра "голубых огоньков" с годами теряет популярность. Тех, кто не смотрит и не включает их даже для фона, с каждым годом становится все больше».

Эксперты отмечают, что зрители переходят на онлайн-площадки. Например, «Яндекс» и «Одноклассники» запустили собственные праздничные программы еще в 2019 году. В «VK Видео» и на YouTube популярностью пользуются комедийные новогодние форматы. Вслед за аудиторией уходят и рекламодатели, отмечает продюсер и сооснователь студии «Главкино» Илья Бачурин: «Новогодние миграции аудитории уже долгие годы направлены в противоположную сторону от телевидения — на цифровые платформы. Мне кажется, что некий новый стандарт новогодних шоу еще не сформирован, хотя очень многие онлайн-ресурсы и блогеры отдельно придумывают, разрабатывают и предлагают свои версии этого новогоднего эфира.

Телевидение пытается жить в волшебном мире, я бы назвал его "волшебным миром 1990-х", и "огоньки" продолжают случаться в этом волшебном мире. Как раз здесь технологии, наверное, пока на стороне телевизора. Потому что привычно нажать кнопку и подключиться к какому-то каналу, это по-прежнему удобно. И, как показывается статистика и измерения, на президента включаются цифры, очень похожие на те, которые были в 1990-х, 2000-х, 2010-х годах. А вот развлекательный контент в новогоднюю ночь, предлагаемый телевизором, глубоко устаревший и отсталый. Для молодой аудитории просто ничего нет.

Заметен ли из-за этого отток рекламодателей? Рекламодатели следуют туда, где есть аудитория. Новые смыслы, жизнь, развитие — это все давно про цифровые площадки. Новогодние шоу так же, как и в телевидении, будут концентрировать эти денежные потоки, и речь будет идти о тех самых сотнях миллионов и миллиардов рублей. Никто не может назвать точные объемы этого рынка, но они огромные и превышают уже те деньги, которые тратятся через рекламу на телевизионных каналах».

По словам режиссеров новогодних телешоу, на съемки одной такой программы зачастую уходит бюджет полнометражного фильма. Впрочем, у голубых огоньков еще остаются спонсоры. Для многих компаний это вопрос имиджа, считает президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов: «Тренды в рекламе — все больше бюджетов уходит в e-commerce. Поэтому тут телевизионным каналам тяжелее привлекать спонсоров, но тем не менее они остаются. Традиционно реклама в Новый год — это скорее имиджевая история, которая направлена на построение бренда.

Скорее всего, крупные компании, для которых имидж является основным, которые следят за состоянием бренда, определяют свои аудитории. Конечно, это взрослые люди, старшее поколение. Каналы понимают и тоже исследуют, а кто же из артистов наиболее популярен. Но направление бюджетов спонсоров в телевизионные новогодние шоу будет сокращаться на 10%. Не скажу, что это существенно, но тем не менее».

Согласно опросу Superjob, среди артистов, чье выступление россияне хотят увидеть в новогоднюю ночь, Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Дима Билан, Филипп Киркоров, Валерия и Шаман.

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Ульяна Горелова