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Коммерсантъ FM
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Праздники разошлись по номерам

Благодаря чему растет спрос на новогодние каникулы в Москве

В московских отелях и гостиницах почти не осталось мест на новогодние праздники, об этом сообщил Российский союз туриндустрии. Как отмечают операторы, спрос превышает прошлогодний примерно на 20%. Чаще всего россияне бронировали программы средней ценовой категории на четыре- пять дней с классическими экскурсиями: Кремль, Третьяковская галерея, ВДНХ. Некоторые компании еще ждут пик спроса в начале декабря. Как правило, в это время клиенты проявляют интерес к номерам класса люкс.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ FM” удалось найти места на новогодние праздники в отеле одной из крупных сетей. Впрочем, там предупредили, что уже к концу недели комнаты на праздничные даты могут разобрать: «В принципе можем предложить номера всех категорий. Единственное, что будет необходима предоплата в связи с новогодними каникулами и высокой загрузкой. Открытые тарифы, допустим, с завтраком, в самом бюджетном варианте с 31 декабря по 3 января в номере категории "стандарт" с большой кроватью на двух гостей обойдутся в 52,2 тыс. руб. Сейчас пока есть номера, но, возможно, в выходные все начнут их бронировать».

Сколько стоит путешествие на праздники

В сентябре власти Москвы сообщили, что общий турпоток в город в этом году уже превысил показатели 2019-го, до пандемии COVID-19. Клиенты, предпочитающие номера и программы премиум-класса, заинтересовались столицей еще в прошлые новогодние праздники, рассказала гендиректор оператора «Тари Тур» Марина Левченко:

«В Москву едут все. В этом году очень ранний заказ на новогодние поездки.

Действительно встретить праздники в столице сейчас стало трендом, поэтому у нас много групповых туров, люди съезжаются из разных регионов, начиная с Хабаровска и Дальнего Востока. Как правило, здесь они проводят пять-шесть дней, встречают Новый год, причем необязательно в ресторане, ведь на улицах города тоже очень красиво. То есть Москва бьет рекорды уже второй год. Гостиниц тут много на любой вкус и любой звездности. Со 2 января очень много групп школьников приезжают на каникулы.

Что предлагают столичные рестораны на Новый год

Что касается пятизвездных отелей, то на новогодние праздники все они очень хорошо продаются. В прошлом году мы делали люкс-тур на базе таких гостиниц, как Hilton и бывший Marriott (сейчас это "Сафмар"). То есть очень много туристов в премиум-сегменте. Все в одном флаконе соединяется: и хороший отель, и есть что посмотреть, и масса всяких праздничных программ для детей, на которые сейчас уже выкупаются билеты».

Как рассказали “Ъ FM” в сервисе «Яндекс Путешествия», сами москвичи в основном предпочитают провести новогодние праздники в Сочи или Санкт-Петербурге. Если они выбирают зарубежные направления, то это Таиланд или Белоруссия. Средний бюджет жителя столицы за ночь в отеле на Новый год — около 9,6 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

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