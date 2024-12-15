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Коммерсантъ FM
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Около половины опрошенных россиян отказались от просмотра новогодних шоу

В новогоднюю ночь только каждый десятый россиянин планирует смотреть развлекательные шоу, следует из данных опроса сервиса Superjob. При этом 34% опрошенных включат такие программы для фона, а 47% намерены вовсе отказаться от просмотра.

Согласно исследованию, женщины чаще мужчин включают развлекательные шоу для фона: 38% против 30%. Среди людей старше 45 лет каждый второй будет включать такие передачи, тогда как среди молодежи их популярность ниже — включать будут только треть. Бездетные граждане меньше заинтересованы в новогодних музыкальных программах, чем с детьми.

Среди желанных артистов респонденты назвали таких исполнителей, как Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Также упоминались молодые артисты, такие как Нилетто и Люся Чеботина, а также участники шоу «Голос».

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних гражданах в 369 населенных пунктах во всех округах России с 8 по 11 декабря. В исследовании отмечается, что интерес россиян к новогодним шоу снижается. Все больше граждан не включают такие программы даже для фона.

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