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Коммерсантъ FM
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Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы

Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности, если США приступят к развертыванию таких систем, заявил на коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Он поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах страны уже составила 95%. Он назвал их «одним из ключевых инструментов стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России» и поручил работать над созданием новых систем и комплексов сил сдерживания.

«Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы. Продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения»,— отметил президент.

Главное из выступлений Путина и Белоусова на коллегии Минобороны

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В мае Владимир Путин поручил провести учения ядерных сил в ответ на «провокационные заявления и угрозы» со стороны Запада. В ходе первого этапа в том же месяце военные отработали подачу ядерных боеприпасов для комплексов «Искандер». В ходе второго этапа в июне силы ракетных соединений отрабатывали получение боеприпасов. Третий этап учений прошел в июле—августе, в ходе него ВКС отработали снаряжение авиасредств и ракет-носителей учебными боеприпасами.

Подробнее о консультациях ядерных держав — в материале «Ъ» «Доктринам поставили пятерку».

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