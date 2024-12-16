Песков подтвердил, что Путин проведет встречу с бизнесом 16 декабря

Президент Владимир Путин проведет встречу в Кремле с представителями крупнейших в России компаний и деловых объединений, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча пройдет сегодня, 16 декабря, вечером. Сама встреча будет закрытой, а в открытой части будут вступительные слова президента, отметил представитель Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уже вечером в Кремле президент проведет традиционную ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединений. То, что называется встреча с бизнесом»,— сказал пресс-секретарь в ходе пресс-колла.

До встречи с представителями бизнеса у президента запланировано выступление на коллегии Минобороны. Вечером 16 декабря глава государства также встретится с российскими спортсменами—победителями и призерами Паралимпийских летних игр в Париже.

В предыдущий раз Владимир Путин встречался с представителями бизнеса в ноябре 2023 года. По словам Дмитрия Пескова, разговор получился обстоятельным, был сформирован ряд вопросов по линии РСПП. В том числе президент обсуждал перевод компаний в российскую юрисдикцию.