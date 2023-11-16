Песков: Путин обсудил с предпринимателями перевод бизнеса в юрисдикцию России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел 15 ноября встречу с бизнесменами. По словам представителя Кремля, разговор получился обстоятельным, ряд вопросов был сформирован по линии РСПП. Среди прочего президент обсудил перевод компаний в российскую юрисдикцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Были разные выступления, бизнес выступал и представители экономического блока правительства. Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики. О создании более, чем конкурентных условий для завершения процесса по переводу сюда компаний»,— рассказал господин Песков во время пресс-колла.

Как уточнил пресс-секретарь, подавляющее большинство предпринимателей, которые принимали участие во встрече, сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом. Он напомнил, что сейчас идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию.

«С тем, чтобы этот процесс был абсолютно совершенным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами и переводил сюда свои компании, открывал новые рабочие места, вкладывал зарабатываемые деньги у себя на Родине. Об этом шла речь. Во многом со стороны бизнеса»,— пояснил господин Песков.

Из-за введенных Западом санкций, которые усложнили проведение трансакций между дочерними компаниями и материнскими холдингами, все большее число российских компаний начали менять иностранную юрисдикцию на российскую или — дружественных стран. Так в начале ноября акционеры Европейского медицинского центра (EMC) и ретейлера Fix Price одобрили перерегистрацию компаний с Кипра в Специальный административный район России (САР) и в Казахстан.

В августе акционеры ГК «Мать и дитя» и Globaltrans Investment PLC, одобрили переезд в САР острова Октябрьский в Калининградской области и свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market (ОАЭ). О планах по редомициляции также заявляли HeadHunter, Ozon, TCS Group, «Русагро» и ряд других компаний.

Подробнее об этом читайте в материале «Бедные юрики».

Михаил Беляев