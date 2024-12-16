В расчистке дорог Красной Поляны от снега задействовали 80 единиц техники

Дороги сочинского курорта Красная Поляна расчищают от снега 80 единиц техники, в том числе 70 комбинированных дорожных машин. За минувшие сутки муниципальными, краевыми и федеральными дорожниками израсходовано более 170 тонн противогололедных материалов, сообщает департамент транспорта Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

«Расчистка и обработка автомобильных дорог и тротуаров в Красной Поляне велась всю ночь. В работе на всех участках задействованы 129 дорожных рабочих. Подрядные организации переведены в усиленный режим работы»,— рассказали в дептрансе.

«Ъ-Сочи» писал, что в горах курорта продолжает действовать штормовое предупреждение по лавиноопасности. Угроза схода снежных масс в горах выше 1,5 тыс. м над уровнем моря сохранится до 18 декабря. Продолжаются снегопады. На побережье Сочи по-прежнему ухудшается погода. Горожан и туристов предупреждали о похолодании, ливнях с грозами, сильном ветре.

Вячеслав Рыжков