В горах Сочи объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности
В горах Сочи три дня, до 18 декабря, действует штормовое предупреждение по лавиноопасности, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
Предупреждение касается горных районов выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря.
В прибрежной части курорта в это же время ожидаются сильные дожди с грозами, местами град и шквалистое усиление ветра до 23 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, что увеличивает риск схода селевых потоков. В горах ожидаются сильные снегопады.