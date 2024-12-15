В горах Сочи объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности

В горах Сочи три дня, до 18 декабря, действует штормовое предупреждение по лавиноопасности, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Предупреждение касается горных районов выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

В прибрежной части курорта в это же время ожидаются сильные дожди с грозами, местами град и шквалистое усиление ветра до 23 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, что увеличивает риск схода селевых потоков. В горах ожидаются сильные снегопады.

Наталья Решетняк